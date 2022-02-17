【新冠肺炎】香港堅持清零跨國銀行變陣，恐動搖金融中心地位

《經濟通通訊社１７日專訊》香港Ｏｍｉｃｒｏｎ變種新型冠狀病毒疫情快速擴散，單日確

診病例劇增，國家主席習近平日前作出重要指示，要求香港將盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的

任務。香港特區政府面對新一輪疫情仍堅持清零策略，甚至傳出考慮封城，不少跨國機構及其高

管對嚴格的防疫措施感到不滿，或引發一波人才流失。

據外電報道，花旗集團將把股票部門六名高級員工從香港調往新加坡和其他市場，被形容是

跨國銀行將高管層調離香港的最大規模行動之一。花旗駐香港發言人拒絕就具體的人事變動發表

評論，但表示公司會盡可能靈活的支持因家庭或客戶原因而希望搬遷的員工。花旗並非首家考慮

調離高管的跨國銀行，上月有媒體披露，美國第二大商業銀行美國銀行正審視其香港業務並制定

緊急計劃，亦考慮將部分香港員工轉移至新加坡。

早在去年８月，香港歐洲商會發出公開信警告香港政府，指香港的防疫策略會威脅到香港作

為全球金融中心的地位。有指防疫措施導致海外人才不願調遷香港工作，香港銀行公會主席禤惠

儀曾表示，人才短缺是業界其中一個重要關注項目，尤其是金融科技、ＥＳＧ、網絡安全的人才

需求最大，業界已經向政府反映問題，相信疫情過後人才供應會有改善。

除了金融機構外，其他跨國商業公司亦重新審視將香港作為辦公地點的安排，包括知名連鎖

豪華酒店集團文華東方、全球第二大烈酒生產商保樂力加等企業都宣布將高管暫時遷出香港。市

場擔心，嚴格的防疫措施會傷害到香港的服務業，失業率將大幅升高，引發經濟新一輪衰退，惠

譽下調香港２０２２年經濟展望，預測香港經濟復甦遲緩，在其追蹤的１２０個經濟體中排名末

尾。（ｅｙ）

