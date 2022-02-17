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即市新聞

17/02/2022 12:37

【重拳監管】微信支付：具明顯經營行為的用戶須升級為經營收款碼

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行將於今年３月１日起實施新政，要求商戶收款要申請
商用收款碼，包括小攤小販、自由職業者等個體經營戶，以後亦不可以再以個人收款二維碼收取
現金，或意味著稅務部門以後能掌握這些小微企業的現金流水情況，以電子支付避稅的方式將被
堵死。
　　距離新政生效只有半個月，究竟政策會如何落地，微信支付的主體公司財付通接受內媒查詢
時表示，３月１日後個人收款二維碼仍可繼續使用，但若發現部分用戶具備明顯經營行為，則會
發消息通知用戶「升級」為經營收款碼，未收到通知的用戶不會受到影響。至於如何收款才算是
明顯經營行為，財付通指監管部門將會在近期公布有關標準，平台會在用戶升級前會保留一段時
間作為過渡期。
　　有「微商教父」之稱的龔文祥日前發表告別信，稱自己收到工商稅務公安法院等專案組的聯
合處查，稱其公司已經破產，目前負債累累、身無分文。龔文祥更在告別信中提及，當局會利用
大數據檢測公民過去四年的微信收款記錄，以判斷其是否偷漏稅，如果被檢測到，「未來一定是
按照你微信收款總額４５％補交個人所得稅。」支付寶及微信支付多次表示有關傳聞是謠言，但
兩公司未具體說明消息不實之處，亦有人質疑商業機構無法為監管部門代為說明。（ｅｙ）


　　

　

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