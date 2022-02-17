【ＦＯＣＵＳ】亞歐西線無戰事，下個警鐘為誰鳴？

【ＦＯＣＵＳ】亞歐大陸今年熱鬧非凡，先是１月中亞哈薩克斯坦上演一場流產的顏色革命

﹔２月則因為拜登政府警告，俄羅斯最快於１６日入侵烏克蘭而拋起另一波恐慌，最終又因為俄

軍後撤而出現反高潮。西線既已無戰事，白宮下一步去哪兒敲警世鐘？排隊也該輪到北韓了吧？



今年１月北韓進行了７次導彈試射，由高超音速彈道導彈、火車移動平台導彈、中程彈道導

彈，至短程巡航導彈等等，可謂應有盡有，著實展示了北韓導彈技術在欠缺超電腦大運算、超高

音速風洞等條件下取得的逆天發展。尤其是高超音速導彈試射當天，嚇得美國民航局暫停了西岸

一些機場的飛機升空，可見北韓導彈威脅絕不可再等閒視之。



＊北韓導彈技術逆天發展＊



平壤的一系列試射，實際上是敲鑼打鼓找拜登回話，因為自從特朗普時代「特金會」鬧僵之

後，美國人似乎已把北韓拋諸腦後，拜登上台之後也沒有理睬金家兄妹。北韓現在內受糧食燃油

短缺之苦，外有美國主導的聯合國禁運，因此必須要白宮給個說法。如果再不回應，就不排除重

操「懸崖戰術」，洲際導彈以至核試一併奉上，讓拜登在中期選舉前橫生枝節。



對於拜登來說，眼前外交內政都陷入泥沼，去年撤離阿富汗以災難收場，眼下烏克蘭局勢看

來也要草草收場，對中國的「激烈競爭」更是打成了持久戰，統統難以在中期選舉前為拜登的外

交成績單加分。結果，似乎也就剩下與伊朗的重啟核協議談判，及朝鮮半島的和平進程可做文章

。前者要考慮沙特阿拉伯、以色列等立場，恐也難有突破，結果朝鮮半島竟似成了最有機會得分

的選項。



＊白宮觀望南韓大選結果＊



但是在時間點上，白宮現在若處理朝鮮半島問題卻又顯得過早：原因之一，拜登團隊目前的

首要任務是為３月聯儲局加息做鋪排，論剪羊毛輪到印度也輪不到北韓﹔原因之二，拜登政府與

被視為親中的南韓總統文在寅關係疏離，現在正值南韓總統選舉前夕，推動半島和平進程無異於

幫執政黨拉票﹔原因之三，現在距中期選舉還有大半年時間，如果美朝談判破局，不排除令拜登

墜入一場新的外交災難。



因此，拜登政府現在仍只會與平壤方面保持適度接觸，盡量避免三八線以北做出更激烈的行

動。直至南韓大選塵埃落定，白宮才會決定下一步棋。即使等到這一天，平壤方面也不能高興得

太早，因為以拜登屆時更可能透過渲染北韓核威脅，在東北亞製造緊張局勢，以鞏固美日韓同盟

。（經濟通通訊社 范強）

