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17/02/2022 09:01

【大國博弈】美國批評中國未有履行加入世貿時承諾

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）周三（１６日）發表新報告
，批評中國沒有履行２００１年加入世界貿易組織（ＷＴＯ）所作出的承諾，以及在２０２０簽
署的美中第一階段貿易協議。同時表示，美國需要尋找新的戰略及更新貿易手段，以對抗中國由
政府主導的非市場政策和經濟行為。
　　這是美國貿易代表戴琪上任後的第一份報告，戴琪在一項聲明中批評，中國沒有兌現加入世
貿時作出開放巿場的承諾，反而保留、甚至擴大由國家主導的非市場經濟和貿易方式，有關的政
策和行為挑戰世貿規則，給全球的工人及商家造成嚴重傷害。
　　報告列舉中方被指不公平的經貿行為，包括利用補貼和規定偏袒中國企業，犧牲外國競爭者
的利益，向國際市場傾銷廉價鋼鐵、鋁及其他產品，迫使美國和其他外國公司轉讓關鍵技術，換
取進入中國市場。報告指，中國領導層看來對由政府主導的非市場的經濟和貿易政策信心十足，
沒有感到遵守全球規則的必要。
　　ＵＳＴＲ在報告稱，美國需要更新國內貿易法工具，以反映中國貿易政策的當前現實，並為
美國工人和企業爭取更公平的競爭環境。ＵＳＴＲ正繼續與中國對話，爭取改變其經濟和貿易政
策，同時也透過世貿與盟友合作，向中國政府施壓。
　　值得留意的是，美國眾議院月初通過《２０２２年美國競爭法》，將擴大反補貼關稅的使用
範圍，針對投資海外生產以規避美國關稅的中國企業提供跨境補貼的做法。參議院正在審議該項
法案。

＊報告指華未達成貿易協議目標＊

　　報告還指出，中國在２０２０年和２０２１年遠未兌現其採購美國商品和服務的承諾，包括
批准美國農業生物技術，以及完成對美國豬牛使用的飼料添加劑萊克多巴胺（瘦肉精的一種）之
風險評估等。
　　報告提及，貿易協議未能解決美國對中國產業政策和支持政策的根本關切，包括巨額財政資
源。而此類支持包括對中國產業有利的監管支持，進口商品和服務的市場准入限制。美國仍在尋
求雙邊接觸，以「讓中國對其現有承諾負責」，包括第一階段協議。
　　據２０２１年的貿易數據顯示，中方未能達成第一階段協議中購買美國商品、服務和能源的
兩年目標。美媒也指出，中國只完成了購買美國出口產品承諾的５７％。（ｃａ）

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