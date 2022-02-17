《法證攻防－林恩》加息預期升溫，地緣政治反覆

《法證攻防》美國上周公布２０２２年１月通脹數據，ＣＰＩ指數同比增長高達７﹒５％，

是４０年以來新高。芝商所ＦｅｄＷａｔｃｈ工具顯示，預期３月１６日美聯儲會議加息

０﹒２５％的概率約為３８％，而加息０﹒５％的概率接近６２％。美國１０年期國債孳息率周

三（１６日）再挑戰２厘關口。匯控（００００５）周一（１４日）創５２周高位５９﹒６元，

暫在１０天線水平好淡爭持。周三升０﹒８６％，收報５８﹒５元。匯控計劃於２月２２日公布

業績。

。 俄羅斯和烏克蘭局勢反覆，紐約期油價格一度突破每桶９５美元，黃金價格逼近１８８０美

元。周二（１５日）有媒體報道，俄羅斯宣布部分軍隊將由烏克蘭邊境撤回原基地，紐約期油價

格小幅回落至約每桶９２美元，黃金價格回落至近１８５０美元。周三，三桶油個別發展，中石

油（００８５７）微跌０﹒２４％，收報４﹒０９元。中海油（００８８３）股價周一高開至

１０﹒４６元，周三升１﹒２４％，收報９﹒８２元。中石化（００３８６）升０﹒２５％，收

報４﹒０４元。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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