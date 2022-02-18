《陸言堂－陳永陸》美團急跌科網存政策風險，恒指短期或試二萬四

《陸言堂》港股過去一周的表現，絕對可以用沉悶去形容，直至今日（１８日）收市，才因

為國家發改委網站、國家發展改革委等部門印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干

政策》的通知；當中指出，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低

相關餐飲企業經營成本。消息拖累美團（０３６９０）股價大幅下跌，從而令恒指急跌超過

４００點，大市才算有一個突破性的走勢；不過這個突破性發展當然並非投資者希望見到的，同

時亦代表科網股在２０２２年仍然有政策風險存在。



事實上，正如之前所言，恒指的確在１００天平均線開始建立一定的承接力，走勢亦較去年

有所改善，可是要進一步大幅向上，突破２５０００點的關口並企穩，似乎需要多一些因素及消

息配合，否則恒指可能只會在２４３００至２５０００點之間上落為主；尤其是科技指數及國企

指數一直都無法企穩在１００天平均線以上，這與恒指的走勢並不配合，這代表港股要大幅上升

，現階段十分困難。



當然，美團的事件應該只是個別事件，不代表內地對科網股的政策又會再度收緊，只是市場

或暫會成為驚弓之鳥，所以恒指或會在短期再下試２４０００點關口。



不過，從美團的事件可以看到，中央似乎對扶助中小企已有既定的方向，同時亦希望中國的

經濟不會出現大幅度放緩的情況；所以在每個細節上都十分關注，因此負面的因素是如美團的事

件相信仍會在短期內發生，不過由於中央不希望中國經濟出現硬著陸的情況，所以相信支持經濟

的政策將會不斷出現，亦即是港股仍會受惠政策因素而向上，抗跌力仍然較美股為佳。

《獨立股評人 陳永陸》



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