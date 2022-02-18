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即市新聞

18/02/2022 18:21

《陸言堂－陳永陸》美團急跌科網存政策風險，恒指短期或試二萬四

　　《陸言堂》港股過去一周的表現，絕對可以用沉悶去形容，直至今日（１８日）收市，才因
為國家發改委網站、國家發展改革委等部門印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干
政策》的通知；當中指出，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低
相關餐飲企業經營成本。消息拖累美團（０３６９０）股價大幅下跌，從而令恒指急跌超過
４００點，大市才算有一個突破性的走勢；不過這個突破性發展當然並非投資者希望見到的，同
時亦代表科網股在２０２２年仍然有政策風險存在。
　
　　事實上，正如之前所言，恒指的確在１００天平均線開始建立一定的承接力，走勢亦較去年
有所改善，可是要進一步大幅向上，突破２５０００點的關口並企穩，似乎需要多一些因素及消
息配合，否則恒指可能只會在２４３００至２５０００點之間上落為主；尤其是科技指數及國企
指數一直都無法企穩在１００天平均線以上，這與恒指的走勢並不配合，這代表港股要大幅上升
，現階段十分困難。
　
　　當然，美團的事件應該只是個別事件，不代表內地對科網股的政策又會再度收緊，只是市場
或暫會成為驚弓之鳥，所以恒指或會在短期再下試２４０００點關口。
　
　　不過，從美團的事件可以看到，中央似乎對扶助中小企已有既定的方向，同時亦希望中國的
經濟不會出現大幅度放緩的情況；所以在每個細節上都十分關注，因此負面的因素是如美團的事
件相信仍會在短期內發生，不過由於中央不希望中國經濟出現硬著陸的情況，所以相信支持經濟
的政策將會不斷出現，亦即是港股仍會受惠政策因素而向上，抗跌力仍然較美股為佳。
《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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