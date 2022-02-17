【新冠肺炎】食環署花園街市政大廈二樓辦事處一名員工初步確診

《經濟通通訊社１７日專訊》食物環境衞生署發言人今日表示，該署一名工人初步確診
２０１９冠狀病毒病。
該名員工於食環署位於花園街１２３號Ａ花園街市政大廈二樓的辦事處上班，最後上班日期
為上周五（１１日），工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。
食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測
。食環署位於該址的食物進╱出口小組香港及九龍辦事處將於今日關閉。（ｂｎ）
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