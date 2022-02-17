【新冠疫苗】中央圖書館重設社區疫苗接種中心，為兒童長者打科興

《經濟通通訊社１７日專訊》政府宣布，為了讓更多兒童、青少年和長者盡快接種新冠疫苗

，將由２月２３日起於香港中央圖書館增設社區疫苗接種中心，專為３－１７歲人士和６０歲或

以上人士提供科興克爾來福疫苗接種服務。網上預約服務由星期一（２１日）上午九時開始。



＊下周一起可網上預約＊



公務員事務局局長聶德權表示，當前疫情非常嚴峻，兒童和長者均錄得死亡和重症個案。兒

童和長者是政府的重點保護對象，因此決定增設這個兒童、青少年和長者專用的接種中心，便利

他們盡快接種疫苗。政府促請兒童的家長或監護人，以及長者的家人立即行動，為兒童和長者盡

早預約。



＊朝八晚八開放＊



香港中央圖書館社區疫苗接種中心位於銅鑼灣高士威道６６號，開放時間為每天上午８時至

下午８時，下午１時半至２時半為清潔時間。除預約接種外，中心亦會派發「即日籌」予兒童、

青少年和長者。

此外，家長或監護人亦可透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所為兒童和青少年預

約接種科興疫苗。

長者方面，他們除了可以到社區疫苗接種中心、醫管局指定普通科門診診所、參與疫苗接種

計劃的私家醫生及診所、公立醫院新冠疫苗接種站和新冠疫苗流動接種站接種新冠疫苗。他們亦

可選擇到？生署十五間長者健康中心即場接種科興疫苗，無須預約。（ｃｌ）

