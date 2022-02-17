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17/02/2022 14:05

【新冠肺炎】沙田耀安邨耀平樓發現５４宗初陽個案，延長圍封一天

　　《經濟通通訊社１７日專訊》政府公布，沙田耀安邨耀平樓在昨日的圍封行動中，發現５４
宗初步陽性和３宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮，有必要採取果斷行動，決定延長圍
封強檢一日，目標明天（１８日）約下午１時完成行動。受檢人士需要在處所等候，按指定安排
進行檢測　，政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。（ｃｌ）

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