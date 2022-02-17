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即市新聞

17/02/2022 14:31

【新冠肺炎】李家超：提升檢測能力後，有條件推行不同檢測方案

　　《經濟通通訊社１７日專訊》立法會繼續辯論施政報告致謝議案。政務司長李家超表示，當
局正與內地研究大幅提升檢測能力，包括借調內地醫護人員的數目、內地與香港的分工配合等，
並會考慮有部分工作在內地後勤進行，相信在有足夠的檢測能力後，本港有條件推行不同的檢測
方案。他又預告，５個與內地協調的小組中，有部分措施將在短期內執行，包括穩定食物運輸供
應、內地病學專家亦將會起行到港，協助病源排查及分析工作，快速檢測包亦會先派發給高風險
人士，包括安老院舍員工，希望做到每天一檢。　
　
＊陳肇始：正增加隔離設施＊

　　食物及衞生局長陳肇始表示，本港近日加強檢測能力，承辦商每日檢測量達到２０萬，火眼
實驗室啟用後，會進一步加大檢測能力，會繼續在檢測站增加排籌機，行政長官昨日（１６日）
與酒店業界開會，討論將整棟酒店改建為社區隔離設施。　

＊陳帆：與內地研究從水路運送蔬菜＊

　　運輸及房屋局長陳帆表示，政府已與內地研究從水路及緊急通道，從內地運送蔬菜等食物到
港的可行性，內地願意縮短跨境貨車司機檢疫時間到１４日，放寬入境限制等，政府會繼續確保
貨物運輸暢順，要求所有司機入境前進行快速測試。至於接送患者到指定診所的的士專車，明早
會提供服務，陳帆表示，患者可透過電話預約，有關的士會每天消毒車廂，司機每日進行快速檢
測，的士不可接載其他乘客。　
　　陳帆又表示，政府徵用新公屋約３０００個單位作社區隔離設施，包括皇后山邨、荔景邨恒
景樓，已經向受影響家庭發出短訊，會提供特別公屋編配安排，期望將影響減到最低。　
（ｈｙ）
　

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