【新冠肺炎】入境處青山灣入境事務中心事務助理初步確診

《經濟通通訊社１７日專訊》入境處今日得悉一名於青山灣入境事務中心負責探訪登記服務
工作的入境事務助理員初步確診２０１９冠狀病毒病。
為確保被羈留人士及職員的安全，中心的公務探訪服務於今日起暫停直至另行通知，以便中
心進行徹底消毒及安排中心職員進行病毒測試。（ｃｌ）
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