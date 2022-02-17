【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒８億人幣，買藥明沽潤電

《經濟通通訊社１７日專訊》昨日（１６日）恒指高開２６２點，報２４６１８點。最高升

３７３點報２４７２８點，最低升１９２點報２４５４８點。恒指收報２４７１８點，升３６３

點或１﹒４９％。

按額度計算，北水全日淨買入１５﹒８億元人民幣，增加１８０９﹒２％。北水淨買入最多

的個股依次是藥明生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）、中芯國際

（００９８１）；淨賣出最多的依次是華潤電力（００８３６）、工商銀行（０１３９８）、建

設銀行（００９３９）。

主板成交１０１７﹒９億元減少１０﹒８％。其中港股通成交２３０﹒４億元，佔總成交

２２﹒６％。



＊潤電附屬１月售電按年增２﹒４％＊



華潤電力公布，今年１月附屬電廠售電量達到約１６８３萬兆瓦時，按年增加了２﹒４％，

其中附屬風電場售電量達到約２３４﹒３萬兆瓦時，按年下降６﹒４％；附屬光伏電站售電量達

到約１０﹒１萬兆瓦時，按年增加６４﹒６％。

藥明生物跌０﹒８９％報６１﹒１元，北水淨買入５﹒５億元；中國海洋石油升１﹒２４％

報９﹒８２元，北水淨買入２億元；中芯國際升０﹒４９％報２０﹒６５元，北水淨買入１﹒４

億元。

華潤電力跌９﹒２１％報１６﹒１６元，北水淨賣出８﹒８億元；工商銀行升０﹒２１％報

４﹒７６元，北水淨賣出４﹒１億元；建設銀行升０﹒６７％報６元，北水淨賣出２﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） ５﹒５２

中國海洋石油 （００８８３） １﹒９９

中芯國際 （００９８１） １﹒４１

快手 （０１０２４） １﹒４０

中國神華 （０１０８８） １﹒４０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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華潤電力 （００８３６） －８﹒７７

工商銀行 （０１３９８） －４﹒０７

建設銀行 （００９３９） －２﹒７３

長城汽車 （０２３３３） －１﹒８９

華潤啤酒 （００２９１） －１﹒３８

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