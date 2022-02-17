《日入而息》渣打去年除稅前溢利升５５％，信置中期多賺逾２倍

《今天重點》

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渣打（０２８８８）去年基本除稅前溢利升５５％，末期息９美仙；上季除稅前基本溢利１﹒３

９億美元，信貸減值跌４６％；渣打去年亞洲地區除稅前基本溢利升１１％，香港市場跌７％；

渣打去年淨息差跌１０基點，信貸減值跌８９％；今年收入增長預期在５－７％基本目標範圍之

內；於２０２４年或之前達至１０％有形股東權益回報；：短期內開展７﹒５億美元股份回購；

渣打料政策性支援的規模將會縮減，全球商業生態系統正加速變化；渣打料今年信貸減值不會大

增，未來加大派息及回購力度；未來將減少４成零售分行數目以減省開支

信置（０００８３）中期純利升２﹒２８倍，派中期息１５仙；中期基礎溢利升逾一倍，將有３

個項目獲批預售樓花；信置黃志祥：財政穩健及可持續業務增長策略，助應對經濟環境挑戰

國泰（００２９３）１月載客量按年跌１８﹒８％，預告至３月底仍會大削航班

傳和華瑞博考慮在港上市，籌資１５﹒６億元

本港新增６１１６宗確診，另有６３００宗初陽個案

國家疾控局局長赴深圳，協調醫療資源支持香港抗疫

政府擬借用酒店作隔離設施，梁志堅稱總比房間空置好；長實表示正研究任何抗疫方法；新世界

表示正積極研究可能性

本港去年商品出口貨量升１９﹒９％，進口升１８﹒１％

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《即日市況》

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恒指高收７３點報２４７９２，科指升４５點報５６６２

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《深滬股市》

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東歐風雲變色，滬指午後見頹全日僅升０﹒０６％

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《美元匯價》

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聯儲加息或見步行步，美匯９５﹒７有承接

歐元最新報１﹒１３６０╱６２，日圓最新報１１５﹒１４╱１５

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《公司業績》

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券商料匯控（００００５）去年稅前盈利最多升逾１倍，關注派息及回購

渣打（０２８８８）去年基本除稅前溢利升５５％，末期息９美仙；上季除稅前基本溢利１﹒３

９億美元，信貸減值跌４６％；渣打去年亞洲地區除稅前基本溢利升１１％，香港市場跌７％

信置（０００８３）中期純利升２﹒２８倍，派中期息１５仙；中期基礎溢利升逾一倍，將有３

個項目獲批預售樓花

大華銀行去年多賺４０％至４０億坡元

尖沙咀置業（００２４７）半年純利升２﹒３倍至２３億元，派息１５仙

信和酒店（０１２２１）中期淨虧損擴大至５５５０萬元，不派息

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《公司資訊》

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渣打（０２８８８）去年淨息差跌１０基點，信貸減值跌８９％；今年收入增長預期在５－７％

基本目標範圍之內；於２０２４年或之前達至１０％有形股東權益回報；：短期內開展７﹒５億

美元股份回購；渣打料政策性支援的規模將會縮減，全球商業生態系統正加速變化；渣打料今年

信貸減值不會大增，未來加大派息及回購力度；未來將減少４成零售分行數目以減省開支

小米（１８１０）旗下紅米手機發布三款新品，Ｋ５０電競版售３２９９人幣起

星晨旅遊結業停租，港鐵及九鐵入稟追近４１５萬欠款及索償

百度（０９８８８）「蘿蔔快跑」自動駕駛出行服務落地深圳，一線城市全覆蓋

總裁顧宏地個人年薪近４﹒４億稱冠，小鵬汽車（０９８６８） 年薪包括股票期權

騰訊遊戲《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》蟬聯１月全球手遊收入榜首

傳和華瑞博考慮在港上市，籌資１５﹒６億元

海隆控股（０１６２３）附屬簽訂鑽井服務合同，涉３３１０萬美元

國泰（００２９３）１月載客量按年跌１８﹒８％，預告至３月底仍會大削減航班

北控城市資源（０３７１８）附屬中標龍崗區城市管家服務項目

佳寧娜（００１２６）與Ｓｉｇｍａ及駿高成立物業發展合營企業

信置（０００８３）黃志祥稱財政穩健及可持續業務增長策略，助應對經濟環境挑戰

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《國企紅籌》

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中國人保（０１３３９）社保基金會半年間累減持７﹒０８億股Ａ股

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《神州民企》

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理想汽車（０２０１５）拿下大片工業用地，第三工廠或落戶重慶

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《中國要聞》

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羅兵咸表示多項新舉措為大灣區快速發展奠定基礎

２７市設跨境電商綜試區，商務部：加快制定具體方案

商務部表示多措並舉保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通；嚴重關切印度打壓，損害在印中企合法權

益

發改委表示共同富裕靠共同奮鬥，政府量力而為改善民生；堅決淘汰煤化工領域落後產能；發改

委市監局赴青島，要求鐵礦石企業釋放過高庫存；明起汽柴油價每噸提高２１０和２００元人幣

深圳１月開盤項目無一售罄，有房產中介店半數人離職；深圳首季新開工項目集中啟動，總投資

２３５４億人幣

去年深圳前海自貿區口岸進出口值增三成創新高

浙江表示除杭州市區，全面放開專科以上學歷生落戶限制

做好煤炭保供穩價，中煤協擬３月開國際煤炭貿促會議

人行續１００億逆回購利率持平，淨回籠１００億

首批科創板主題基金上報，場內ＥＴＦ迎新品種

習近平與馬克龍通電話：通過對話尋求解決烏克蘭問題

內地時隔逾４０年後開展第三次全國土壤普查

上海提出２０２５年建成「設計之都」

上海金融法院對私募基金合同條款提出十項建議

星巴克、瑞幸和Ｔｉｍｓ咖啡漲價

滬臨港新片區扶持「專精特新」企業，最高獎勵 ５０００萬

券商包銷及跟投股票後唱多引質疑，曝監管存灰色地帶

百億量化私募海外折戟，美元基金１月暴虧四成急自購

九坤投資基金巨虧後補鑊：投資者可不受限制免費贖回

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２％，報１８２６８點

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《其他消息》

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歌手阮民安被控煽動意圖罪，下午西九法院提堂

民主黨中委會通過革除梁翊婷蘇逸恒黨籍

葉劉淑儀稱有官員對內地政策有抗拒，需打破心理障礙

湯家驊稱基本法無條文延長現屆政府任期

本港去年商品出口貨量升１９﹒９％，進口升１８﹒１％

保監局歡迎中國銀保監將香港保險業優惠措施常規化

新一期居屋及白居二下周五起接受申請

星展香港料首季樓價跌３％，年底利率未升至憂慮水平

深股通額度全日用２１億元，外資結束連續三日流出；滬股通額度全日用３２億元，陸股通淨流

入１７億元

ＺＡ Ｂａｎｋ逗利是活動錄得逾１４０萬次用戶參與

總商會倡派最少四千消費券，降增長預測至１﹒２％

Ｎｏｗ ＴＶ延續英超獨家播放權至２０２４╱２５賽季

小紅書治理醫美虛假推薦，取消對私立醫美機構認證

稅務學會倡派３０００元消費券，應全面檢討稅制擴闊稅基

據報證監會去年員工流失１２％，提交立法會預算要求提高工資待遇

微信支付表示具明顯經營行為的用戶須升級為經營收款碼

未成年防沈迷新規實效有限，首個寒假手遊熱度不減

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《內房困局》

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傳世茂（００８１３）試與深圳政府討論國資入股，近６０億債務展期

北京「打頭陣」開啟集中土地拍賣，房企參與意願回升

華夏幸福逾期信託項目展期談判未談攏，對方續擬起訴

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《大國博弈》

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商務部表示中方正按照ＣＰＴＰＰ加入程序與各成員磋商；美方給中國扣「非市場導向」帽子與

事實不符

華為確認遭印度政府突擊查稅：會配合調查

美國批評中國未有履行加入世貿時承諾

美國擬啟動印太經濟框架，白宮官員稱無意與中國接觸

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《新冠肺炎》

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本港新增６１１６宗確診，另有６３００宗初陽個案

昨日內地供港蔬菜量達平日八成，批發價繼續回落

三百輛抗疫的士車隊明起運作，費用全免須預約

中銀香港８名分行員工確診，有關分行今起暫停營業

何栢良稱三日一次全民抗原檢測勝三周三次核酸檢測

傳港府擬兩周覓２萬酒店公屋房隔離，由紀律部隊管理

入境處青山灣入境事務中心事務助理初步確診

全國昨增３５宗本土確診，偷渡返內地者柴灣食肆工作

徐德義稱今年累計１﹒６６萬宗確診，超過兩年總和

南韓周三新增９﹒３萬宗，連續第２日突破９萬

國家疾控局局長赴深圳，協調醫療資源支持香港抗疫

夏寶龍昨日深圳主持會議，研究落實支援香港抗疫措施

據報廣東專家組提早今日抵港，協助病理排查

政府擬借用酒店作隔離設施，梁志堅稱總比房間空置好；

長實表示正研究任何抗疫方法；新世界表示正積極研究可

能性

零售協會料實施疫苗通行證後銷售額及人流進一步下跌

領展（００８２３）正準備推出短期租金優惠措施支援部

分受影響租戶

新世界借出貝爾特酒店約７００間客房作社區隔離設施

曾祈殷稱若實行全民強檢，需同時考慮圍封禁足政策

李家超稱提升檢測能力後，有條件推行不同檢測方案

歐洲Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情放緩，多國計劃放寬防疫措施

沙田耀安邨耀平樓發現５４宗初陽個案，延長圍封一天

東涌滿東邨滿和樓封區６８宗初陽，圍封至明天下午

內地支援抗疫專家組到港，林鄭親到口岸迎接

澳門收緊香港入境措施，旅客需在大橋口岸等檢測結果

聶德權稱長者接種率改善，葛珮帆批安心出行無追蹤；聶

德權稱目標兩周內達至九成疫苗接種率

花旗數名高層據報遷離香港，調至新加坡等地

葉劉淑儀形容香港變了第三世界，需積極考慮全民檢測

譚耀宗稱應研究特首選舉安排免影響抗疫

近日７名在囚人士確診，沙咀懲教所暫用作隔離設施

醫管局等候入住隔離設施熱線每日接逾２００個來電

食環署花園街市政大廈二樓辦事處一名員工初步確診

香港堅持清零跨國銀行變陣，恐動搖金融中心地位

中央圖書館重設社區疫苗接種中心，為兒童長者打科興

政府提醒市民更新「安心出行」，將電子針卡加入程式；

政府續維持緊急和必須服務，３月４日前再檢視情況

新加坡月底起只准完成接種疫苗港人免檢疫入境

匯豐再有９間分行因應疫情而暫停服務

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