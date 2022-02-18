《運籌帷幄－梁業豪》期待國企股買盤增多

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向好和向淡。昨天（１７日）港股雖沒有於日線圖上以「上升裂口」的姿態揚升，亦算是成

功守穩於高位，顯示淡友大戶的實力未足以大舉反攻。收市後看過港股的最新形態後，本欄認為

短、中期後市依然可以看高一線；長期後市則雖已轉強，仍待進一步改善。半日收市前恒指曾見

急跌２４５６４，但下午開市後即從２４５２４反覆回升，證明大市於低位的承接力依然很強。

於不少好友正在等候趁低入市的環境下，港股暫時會易升難跌，直至一些重要關口支持失守

為止。科技股買盤為近日港股大市上升動力的來源，筆者期待國企股買盤會是下一個。業務類別

方面，大家可多留意資金輪動的情況，將大部分資金放於強勢板塊上。至於甚麼是強勢板塊，各

位可從成交金額與資金淨主動買入著手找出來，沒有多大難度。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

