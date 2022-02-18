《盤前攻略》烏俄局勢再起變化，港股料低開逾１００點

《經濟通通訊社１８日專訊》烏克蘭東部周四發生炮擊事件，親俄民兵和烏國政府軍互指是

對方所為，當地衝突機會突然大增。美國總統拜登更再度指俄羅斯可能在未來數天入侵烏國。美

股再陷恐慌，道指下跌６２２﹒２４點，或１﹒７８％，收報３４３１２﹒０３點，是去年１１

月３０日以來的最差單日表現。

在科技股成重災區下，納指大跌４０７﹒３８點，或２﹒８８％，收１３７１６﹒７２點。

標普５００亦下跌９４﹒７５點，或２﹒１２％，收４３８０﹒２６點。５大科技股全部下滑，

其中Ｆａｃｅｂｏｏｋ母公司Ｍｅｔａ跌４﹒０８％。

另一方面，美國國內通脹高企亦令投資者神神經緊繃。聖路易聯儲銀行行長布拉德周四重申

鷹派立場，呼籲聯儲局立即行動，在７月１日前加息１００個基點，嚴防通脹失控。



＊夜期、ＡＤＲ受挫＊



恒指夜期跌３７點，報２４６７８點。ＡＤＲ港股比例指數跌２５６點，報２４５３６點。

ＡＴＭ的ＡＤＲ全數回軟，阿里巴巴（０９９８８）ＡＤＲ較港股跌１﹒３７％，折合

１２１﹒３１港元；騰訊（００７００）ＡＤＲ較港股急跌１﹒２８％，折合４７２﹒８９港元

；美團（０３６９０）ＡＤＲ較港股跌％，折合２１９﹒６１港元。

石油股ＡＤＲ繼續下跌，中石油（００８５７）ＡＤＲ較港股跌１﹒０５％，折合４﹒０８

港元；中石化（００３８６）ＡＤＲ較港股跌０﹒６１％，折合４﹒０７港元。



＊多隻美股中概股低走＊



目前有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數報２４５８０，跌１５３點，加上烏俄局勢急劇

變化，料港股低開逾１００點。

美股科技股大跌，中概科技股表現同樣不佳。嗶哩嗶哩跌３﹒４４％，收報３６﹒５４美元

；萬國數據跌３﹒３９％，收報４２﹒９９美元；微博跌１﹒７６％，收報３１﹒７９美元；京

東跌１％，收報７４﹒５５美元；阿里巴巴、網易、百度跌近１％。另外，百濟神州挫

６﹒８２％；再鼎醫藥跌３﹒５２％；國壽亦跌２﹒５５％。受地緣局勢影響，本港科技股料受

拖累，港股今天要上試２５０００點非常困難，更有可能失守２０天線２４４００點水平。

