《盤前攻略》烏俄局勢再起變化，港股料低開逾１００點

《經濟通通訊社１８日專訊》烏克蘭東部周四發生炮擊事件，親俄民兵和烏國政府軍互指是
對方所為，當地衝突機會突然大增。美國總統拜登更再度指俄羅斯可能在未來數天入侵烏國。美
股再陷恐慌，道指下跌６２２﹒２４點，或１﹒７８％，收報３４３１２﹒０３點，是去年１１
月３０日以來的最差單日表現。
在科技股成重災區下，納指大跌４０７﹒３８點，或２﹒８８％，收１３７１６﹒７２點。
標普５００亦下跌９４﹒７５點，或２﹒１２％，收４３８０﹒２６點。５大科技股全部下滑，
其中Ｆａｃｅｂｏｏｋ母公司Ｍｅｔａ跌４﹒０８％。
另一方面，美國國內通脹高企亦令投資者神神經緊繃。聖路易聯儲銀行行長布拉德周四重申
鷹派立場，呼籲聯儲局立即行動，在７月１日前加息１００個基點，嚴防通脹失控。
＊夜期、ＡＤＲ受挫＊
恒指夜期跌３７點，報２４６７８點。ＡＤＲ港股比例指數跌２５６點，報２４５３６點。
ＡＴＭ的ＡＤＲ全數回軟，阿里巴巴（０９９８８）ＡＤＲ較港股跌１﹒３７％，折合
１２１﹒３１港元；騰訊（００７００）ＡＤＲ較港股急跌１﹒２８％，折合４７２﹒８９港元
；美團（０３６９０）ＡＤＲ較港股跌％，折合２１９﹒６１港元。
石油股ＡＤＲ繼續下跌，中石油（００８５７）ＡＤＲ較港股跌１﹒０５％，折合４﹒０８
港元；中石化（００３８６）ＡＤＲ較港股跌０﹒６１％，折合４﹒０７港元。
＊多隻美股中概股低走＊
目前有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數報２４５８０，跌１５３點，加上烏俄局勢急劇
變化，料港股低開逾１００點。
美股科技股大跌，中概科技股表現同樣不佳。嗶哩嗶哩跌３﹒４４％，收報３６﹒５４美元
；萬國數據跌３﹒３９％，收報４２﹒９９美元；微博跌１﹒７６％，收報３１﹒７９美元；京
東跌１％，收報７４﹒５５美元；阿里巴巴、網易、百度跌近１％。另外，百濟神州挫
６﹒８２％；再鼎醫藥跌３﹒５２％；國壽亦跌２﹒５５％。受地緣局勢影響，本港科技股料受
拖累，港股今天要上試２５０００點非常困難，更有可能失守２０天線２４４００點水平。
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