  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2022 17:58

《窩輪匯智－陳恩因》對沖難度會直接影響輪證開價難度

　　《窩輪匯智》通脹數字高企，有聯儲局官員呼籲要加快加息步伐，加上地緣政治的風波下，
環球的避險意識增加，美股如道指隔晚挫逾６００點，連帶市場稱為恐慌指數的ＶＩＸ指數出現
大上大落的情況。港股方面，受疫情爆發及內地監管因素等內外夾擊下，港股周五（１８日）午
後錄４６５點跌幅，收報２４３２７點，成交顯著縮減至約１２００億元。
　　大市成交縮減，連帶輪證資金流亦放緩。截至２月１７日的數字，整體好倉街貨最多依次為
恒指、騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）、中移（００９４１）等，但街貨量已回落至
相當於９﹒６億、５﹒１億、２﹒４億及２﹒２億元。同時間淡倉則個別有加倉的情況，當中集
中於恆指及騰訊，兩者分別超過５﹒６億及７４００萬元。
　　在交投縮減及波動性難料的市況當中，發行商窩輪開價或會出現較大的買賣差價。就以本周
港交所（００３８８）的表現為例，正股不時會出現買賣差價的情況，而買盤及賣盤的待價盤量
亦較為薄弱。在這個情況下，發行人作對沖的難度顯著增加，例如發行人沽出認購證後，未必即
時能在市場上找到足夠的正股或期權流動性作對沖，因而影響輪證的買賣差價要跟隨擴闊。
　　以美團（０３６９０）為例，周五午後有報導指，發改委下調外賣商戶服務費標準，以減輕
相關餐飲企業經營成本，美團股價急挫超過一成七，收報１８８元。在這個情況下，對沖難度增
加，窩輪的買賣差價亦有機會因此而擴闊。順帶一提，當金融市場於短時間內經歷不尋常的價格
變動及高波幅水平的情況可被稱為「急劇波動的市場」（ＦＡＳＴ　ＭＡＲＫＥＴ），有機會嚴
重影響發行人的對沖能力以致未能提供回應報價，輪證投資者於該種情況宜多加注意。《香港匯
豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/02/2022
《神州經脈》阿里騰訊被美控售冒牌貨　房貸首付比下調　滬指高收
財經熱話18/02/2022
【重拳監管】發改委新規出台，黃偉康:美團急跌反應過激
大行報告18/02/2022
大行點評渣打業績　美銀最牛目標價逾70元
中國故事18/02/2022
《京城近觀》走進北交所
財經熱話18/02/2022
【北水難救】藥明生物隱憂未除難止瀉 呢間大戶低位溝貨兼止蝕
財經熱話18/02/2022
《午市前瞻》俄烏擦槍走火致油金齊升，專家指炒油好過炒金
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金