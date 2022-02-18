《窩輪匯智－陳恩因》對沖難度會直接影響輪證開價難度

《窩輪匯智》通脹數字高企，有聯儲局官員呼籲要加快加息步伐，加上地緣政治的風波下，

環球的避險意識增加，美股如道指隔晚挫逾６００點，連帶市場稱為恐慌指數的ＶＩＸ指數出現

大上大落的情況。港股方面，受疫情爆發及內地監管因素等內外夾擊下，港股周五（１８日）午

後錄４６５點跌幅，收報２４３２７點，成交顯著縮減至約１２００億元。

大市成交縮減，連帶輪證資金流亦放緩。截至２月１７日的數字，整體好倉街貨最多依次為

恒指、騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）、中移（００９４１）等，但街貨量已回落至

相當於９﹒６億、５﹒１億、２﹒４億及２﹒２億元。同時間淡倉則個別有加倉的情況，當中集

中於恆指及騰訊，兩者分別超過５﹒６億及７４００萬元。

在交投縮減及波動性難料的市況當中，發行商窩輪開價或會出現較大的買賣差價。就以本周

港交所（００３８８）的表現為例，正股不時會出現買賣差價的情況，而買盤及賣盤的待價盤量

亦較為薄弱。在這個情況下，發行人作對沖的難度顯著增加，例如發行人沽出認購證後，未必即

時能在市場上找到足夠的正股或期權流動性作對沖，因而影響輪證的買賣差價要跟隨擴闊。

以美團（０３６９０）為例，周五午後有報導指，發改委下調外賣商戶服務費標準，以減輕

相關餐飲企業經營成本，美團股價急挫超過一成七，收報１８８元。在這個情況下，對沖難度增

加，窩輪的買賣差價亦有機會因此而擴闊。順帶一提，當金融市場於短時間內經歷不尋常的價格

變動及高波幅水平的情況可被稱為「急劇波動的市場」（ＦＡＳＴ ＭＡＲＫＥＴ），有機會嚴

重影響發行人的對沖能力以致未能提供回應報價，輪證投資者於該種情況宜多加注意。《香港匯

豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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