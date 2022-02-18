《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｏｍｉｃｒｏｎ：我害港

《缸邊隨筆》港人近日對港府抗疫不力，十分忿怨，所以網上就有了個Ｏｍｉｃｒｏｎ的最

佳中文譯名，叫「娥滅港」。但筆者認為單怪「娥」無用，一直都謂是團隊嘛，所以使香港達致

今日苦境的，是決策團隊的高官們，他們應每天都問：我害港？



有無害港可以是：應做無做和做又做錯。前事不忘，後事之師，跟高官們算算帳。



抗疫先要打疫苗，此由聶德權負責，但兩年下來，打疫苗就是一年多以來鼓勵不到人去打，

近十多天，就預約唔到或排大隊，這是危機意識不足和應對無方。有危機意識，是否早早就要多

方設法去拉人來打，是拉人來打，不是等人來打。一位疫苗小組的醫生劉宇隆，昨天在電視上，

就怪自己未有盡力去鼓勵人來打疫苗。他是專家小組，他講的「未有盡力」應不單講自己不力，

怕也講到負責者也不力，如個老細出力，定然鞭到隻馬出盡力。



＊醫院本救人，今竟救醫院＊



此中最恐怖的，怕還是主管者係咁意出力，又或根本不是同心同德，故自然會Ｈｅａ住做，

這就是行而不果。



今時打針有大改善，會派籌、會增加針站，為何之前不做，而之前在未打夠人口百分比時便

已關針站，提早收工？無他，你叫我做，我做咗啦，但是否達標？明顯未啦。



這個未竟全功，便已沾沾自喜去領功，在陳肇始表現上，最得到體現。在電視上陳謂已將第

一個傳播鏈截斷，但話音未落，專家已講有Ｎ條傳播鏈在社區傳播。



如差人拉咗個嘍囉，而賊頭在逃時，敢開記招領功，必然被人鬧到開巷，小功大過都分不來

，是因為看的盤局太小，尚要掛帥抗疫、滅疫？使人擔心。



不講別的，以前港人可以安心地講，病呀，去醫院啦！今時衞生處叫港人病呀，非必要不要

來醫院。唉！醫院本救人，今竟叫人救醫院。



此外，前晚下雨，估計今周六、日晚也有雨，陳局長，你會否去為躺在露天待醫的病人擔把

遮？如果有，你會知道病人有多苦、港人有多忍讓；如果無，怕這些病人仍要受苦，假如有一位

露天病人在寒風冷雨中逝世，你會辭職嗎？



同理心，接地氣，不是講的，是要確實做的，做就要想方設法讓這些病人有片瓦遮頭。以下

地點可以嗎？



（１）各區學校的禮堂、有蓋操場；



（２）各區的體育中心；



（３）灣仔會展；



（４）機場的候機室；



（５）找民安隊，搭建供６０人以上的大型帳幕，不是衞生處那些９ｍ、１５ｍ的遮陽帳幕

；



（６）在醫院停車場或醫院附近空地搭建臨時僭建建築物；



（７）……



很多很多可以做的事，你去露天瞓下，就會想到出來的。



當然還要講講要以真面目示人的特首，不用多講。為甚麼在視像會議時，就不敢以真面目視

人？如戴口罩是法例之所定，不要再犯法啦！愈犯法，愈使港人覺得你強詞奪理，有法不依。



近天，特首強調可以找到幾多幾多酒店房間，但這只杯水車薪。以今時日爆疫萬計，並以

１﹒５倍速度擴散時，即是一星期後，即有二萬五至三萬五人染疫，那萬間房怎夠？以病患者要

佔用房間最少三天計，１萬間房夠這個龐大的病患者？



再兩星期？三星期？病患者達１０萬時，是否要在房內加床去解決了？



當統帥是小看了敵情，致備戰不足，必敗，１０萬個床位或許有多，但無這個十萬心，只得

一萬心時，就不是勝兵先勝而後求戰，而是敗兵先戰而後求勝。



另一個高官團隊的死穴是：重人權。因此安心出行無追蹤功能，人人都可自由活動，結果就

是要花長時間，事倍功半地查接觸者，對外傭在中環等區以及港人的的超額團聚，一直不作嚴正

執法。



結果就是每周日，外傭放假、家人團聚，都成播疫溫床。假如港官團隊肯重視社會的存活，

重於人權時，怎不可以出台短期限人身活動自由的臨時法例，以遏制疫情的快速傳播。明知一粒

老鼠屎會搞禍一鍋粥，仍任由老鼠隨地隨意拉屎，怎遏疫。其實今時守法港人已日日宅家，罰善

縱惡，是欺善怕惡的高官團隊之所為。



鬧完港府要鬧阿爺，前日只送了５０００劑連花清瘟膠囊和藿香正氣片予港人，點解唔送多

啲？藥物是由中醫團隊派送，但為甚麼不是由衞生處派送？阿爺可能太顧一國兩制，病毒是不會

認兩制，而是只得「一國一制」的。如認為這些中藥好，便應大大大大大地發予港人，以遏疫；

如認為不好，就請收回，不用派。在大疫面前，是應千萬人吾往矣，不能畏首畏尾，遏疫要如燒

大炮仗，一炮打響把病毒打瓜。



阿爺要金睛火眼，留心此時仍Ｈｅａ做官員，必要時即換之，又或秋後算帳，才可造福港人

，才可之後組到個治港好團隊。



兩年抗疫，如之前有不足，請改。千萬不要再Ｈｅａ做事：凡做與不做，請問句：我害港？

香港承擔不起。



講完害港，再講怎不去害自己。Ｏｍｉｃｒｏｎ發自南非，疫起時，其地日均溫是１９度，

故Ｏｍｉｃｒｏｎ應為寒濕疫。未來幾天，香港寒濕，病毒活躍，又如個人身體有恙，如肚濕滯

，是易中招。故這幾天要注意保暖，清好腸胃，家中如有暖爐，不妨開之，以去寒。要吃藥，看

昨文，要食療，可吃薑和多飲暖水。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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