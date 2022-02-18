【企業盈警】安能物流（９９５６）料年度盈轉虧不少於２０億人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》安能物流（０９９５６）預期截至２０２１年１２月３１日止

年度，貨運量增加不少於２０％，收入增加不少於３０％，毛利增加少於１０％，經營利潤減少

約５０％及經調整淨利潤相較於２０２０年同期經調整淨利潤（約６﹒５４億元人幣）減少約

３０至４０％；年度淨虧損不少於２０億元人幣，而２０２０年同期則錄得淨利潤約２億元人幣

。年度錄淨虧損主要是由於估計以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債公允價值會出

現大額虧損所致，而這主要是由於公司的估值於２０２１年有所增加。該公司將於３月下旬刊發

業績。

安能物流指出，自２０２１年第四季度以來，公司已實行多項措施，旨在管理於宏觀經濟增

長放緩 時已擴大的直營車隊運力，實現卡車車隊裝載率及利用率的大幅改進。該公司董事會認

為，公司正按既定戰略計劃發展大型自營幹線車隊，而此舉切合長期增長及成本能力持續提升的

戰略。



＊擬斥最多１億港元回購股份＊



另外，該公司公布擬根據股東授權，自今日起至公司下屆股東周年大會結束時，擬斥不超過

１億港元於公開市場購回股份，從其自身的財務資源撥付股份購回計劃，而非使用股份於聯交所

主板上市的所得款項。（ｍｈ）

