【北水難救】藥明生物隱憂未除難止瀉？呢間大戶低位溝貨兼止蝕

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１８日報道》藥明生物（０２２６９）為上日表現最佳藍籌，惟

「高」處不勝寒，今日隨即回吐２％，更一度成為表現最差藍籌。一日「天堂」、一日「地獄」

。公司早前受累於納入美國「未經核實」名單，股價單日挫近２３％並中途停牌，儘管現價已較

當日低位反彈逾１５％，但仍未能重上消息前的約８０元水平，市場是否仍有擔憂？反彈是否逃

生門？



＊北水連續六日增持，美國資本集團趁機溝貨走位＊



美國商務部於本月７日公布，將３３家中國企業列入「未經核實清單（ＵＶＬ）」，當中包

括藥明生物在無錫及上海的附屬公司。藥明當日已迅速發聲明指，ＵＶＬ與「實體清單」或「黑

名單」不同，對現有業務沒有任何影響，且對器材進口的影響輕微。

及至２月７日，北水開始「撈底」。截至上日（１８日）收市，藥明生物連續六個交易日獲

北水增持，累計淨買入金額近２７億元。大行亦有為藥明護航，瑞信維持「買入」評級，高盛更

將其列入「確信買入」名單，對管理層指今年ＣＤＭＯ（即藥物研發生產外包服務模式）業務不

會因而停滯投下信心一票。

在北水反手增持同日，美國資本集團（Ｔｈｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｒｏｕｐ）亦趁機「撈

底」。不過，實情為溝貨兼減持。根據聯交所資料顯示，美國資本集團上周五（１１日）增持藥

明生物逾５５３萬股，每股平均價５６﹒０７７元，市場當時解讀成利好消息。怎料，集團隨即

於本周二（１５日）以每股平均價６０﹒７１３元減持７１８萬股。換言之，該批約５５３萬股

股份，每股平均錄４﹒６３６元帳面盈利。兩個交易日內先後進出市，短炒賺逾２５６６萬元；

另集團減持逾１６４萬股，最新持股量降至６﹒９９％。



＊隱憂未除，６１元為最後防線＊



參考藥明生物截至２０２１年６月底止中期業績，北美收益佔比有４９﹒７％，按年增加

４﹒５個百分點。藥明生物將來需要面對更多業務限制，從美國進口醫療設備有可能需要申報更

多資料。一旦被美國列入實體清單，盈利影響更不容忽視。

觀乎藥明生物近日股價雖然從低位回升，惟同期成交量未見顯著增加，可見市場仍未放下戒

心，目前難言將見突破。保歷加通道三條線仍持續下移，短期股價易跌難升。參考藥明生物的資

金流向，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至半日收市，整體主動買沽比率處於５１：４９的

不及格水平，大戶主動買沽比率更差，只有３７：６３。再看《ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ》，細分

每個級別的市場參與者的入市情況（詳情見下表），成交金額愈大的市場參與者，沽家入市態度

愈進取，顯現屬利淡訊號。

５個級別市場參與者的入市情況

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加權平均價 主動買沽比率

散戶 ６０﹒１７０ ５９：４１

中戶 ６３﹒２１１ ３９：６１

大戶 ６３﹒１１１ ５１：４９

特大戶 ６１﹒１４９ １３：８７

超特大戶 ６３﹒１００ ０：１００

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香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》提醒，藥明生

物於２月７日至８日之間的下跌裂口將有明顯阻力，暫時以裂口底部６８﹒９水平元為初步目標

，假如股價跌穿小時圖上的最近期的小型橫行區約６１元，持貨者需考慮把握逃生門離場。

