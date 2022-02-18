《盤後部署》恒指下周料回調至２３９００點，美團技術走勢轉差

《經濟通通訊社１８日專訊》港股全日表現低迷，低開１５９點報２４６３３，早段曾跌

１４６點，半日低收１１７點報２４６７４。午後跌幅加劇，臨近收市跌近５００點。

ＡＴＭ走勢乏力，美團（０３６９０）午後遭拋售，臨近收市跌幅擴大至１７％，收市跌

１４﹒８６％，報１８８元，失守２００元關，亦為全日表現最差藍籌。阿里巴巴

（０９９８８）跌２﹒８５％，報１１９﹒５元；騰訊（００７００）亦跌１﹒８８％，報

４７０元，ＡＴＭ合共拖累恒指跌２８０點。其他科技股同樣捱沽，快手（０１０２４）、嗶哩

嗶哩（０９６２６）跌逾４％；京東（０９６１８）、小米（０１８１０）均跌逾２％；早段上

升的百度（０９８８８）收市跌２﹒１４％。

內房及物管股逆市造好，潤地（０１１０９）升５﹒０５％；碧服（０６０９８）升

２﹒８９％；同系的碧桂園（０２００７）升２﹒２８％；中海外（００６８８）都升

２﹒８８％，為首四隻表現較好的藍籌股。

除了科技股外，體品股、汽車股、藥股等板塊都下跌，即使內房及物管股上升，都無助減緩

恒指跌勢。恒指全日低開低收，報２４３２７，跌４６５點或跌１﹒８８％，主板成交

１２６２﹒１８億元。國企指數報８５３７，跌１７３點或跌１﹒９９％。恒生科技指數報

５４７９，跌１８２點或跌３﹒２２％。

Ａ股高收。上證綜合指數報３４９０，升２２點或升０﹒６６％，成交３２７２﹒２０億元

人民幣。深證成份指數報１３４５９，升３６點或升０﹒２７％，成交１９４６﹒１３億元人民

幣。



＊美團日內遭大戶不斷拋售＊



大市方面，成交額較上日多２１６億元，至１２６２億元，惟資金流向錄得２０天以來首次

淨流出，流出額３﹒６億元，亦是今個月以來大戶主動買入比率首次低於一半。再看今天賣空金

額較上日少１０２億元，但佔全日成交額２０﹒１％，或可能受到烏俄局勢反覆震盪的局勢影響

，投資者入市氣氛大為減弱。日線圖看，恒指已失守２０天線２４４４０點，１０天線準備向下

行，ＭＡＣＤ熊差距開始擴闊，料下周初恒指會繼續回調。下一個防守位置２３９００點水平都

失守的話，加上未有新的利好消息刺激，恒指可能進一步下試２３６００點水平。

美團午後跌勢加劇，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，美團是日成交額１６０﹒８６億

元，較上日多１３６億元，但今天主動沽貨金額７９﹒７３億元，較主動買入的６６﹒７３億元

為多，反映淡友今天佔優。另外，大戶主動買沽比率４４：５６，資金淨流出額１３億元，為近

２０天以來資金淨流出額最多的一天，亦反映大戶已開始看淡美團。日線圖看，多條平均線呈下

行形態，保力加通道亦有喇叭擴散形態，今天更一度跌穿去年８月的全年低位１８３﹒２元，

ＭＡＣＤ熊差距都大幅擴闊，短期走勢不容樂觀，建議持貨者止蝕離場。

