【外圍經濟】日本１月核心ＣＰＩ按年增０﹒２％，連續５個月上升

《經濟通通訊社１８日專訊》日本總務省公布最新數據，受原油價格推動，日本１月剔除生
鮮食品的核心消費者指數（ｃｏｒｅ ＣＰＩ）按年增０﹒２％，是連續５個月上升。不過，１
月按月增幅較前收窄０﹒５％。能源價格上漲１７﹒９％，其中煤油漲３３﹒４％，汽油漲
２２％，電費漲１５﹒９％。（ｊｆ）
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