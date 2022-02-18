  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2022 15:33

【外圍經濟】日本１月核心ＣＰＩ按年增０﹒２％，連續５個月上升

　　《經濟通通訊社１８日專訊》日本總務省公布最新數據，受原油價格推動，日本１月剔除生
鮮食品的核心消費者指數（ｃｏｒｅ　ＣＰＩ）按年增０﹒２％，是連續５個月上升。不過，１
月按月增幅較前收窄０﹒５％。能源價格上漲１７﹒９％，其中煤油漲３３﹒４％，汽油漲
２２％，電費漲１５﹒９％。（ｊｆ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/02/2022
《京城近觀》走進北交所
財經熱話18/02/2022
【北水難救】藥明生物隱憂未除難止瀉 呢間大戶低位溝貨兼止蝕
財經熱話18/02/2022
《午市前瞻》俄烏擦槍走火致油金齊升，專家指炒油好過炒金
開市Good Morning18/02/2022
潘鐵珊料「惡名市場」名單對阿里騰訊影響微　阿里108有支持
財經熱話18/02/2022
【虛幣世界】烏俄局勢緊張股幣齊跌，比特幣跌近四萬美元關
香港要聞17/02/2022
【新冠肺炎】葉劉：疫情嚴重須全民檢測　中央支援確保資源充足
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金