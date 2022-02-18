《台股攻略－黃振宇》烏俄關係再度緊張，電子指標股受壓

《台股攻略》烏克蘭與俄羅斯關係再度緊張，台股加權指數今日（１８日）跌１８點開市，

期後隨著國際股市下挫，指數跌過百點，電子指標股受壓，不過貨櫃航運及觀光類股同步上揚，

加上中小型股撐盤，指數跌幅收窄，收１８２３２點，跌３６點，成交金額為３０２９億元（新

台幣．下同）。

電子三雄今日持續偏軟，台積電下收６３７元，跌１﹒２％；聯發科收１１２０元，跌

０﹒９％；鴻海收１０５﹒５元，跌０﹒５％；台達電升０﹒２％，欣興升３﹒２％，國巨升

１﹒２％，南亞科升近１％。貨櫃航運股再度領漲，貨櫃海運三雄萬海及長榮均升６％，陽明亦

升超過４％；志信、中櫃及榮運漲停，四維航、台航、台船、建新國際、台聯櫃及東森均升１％

至２％。鋼鐵股的中鋼３月內的八大項規格產品全面提價，收３５﹒６５元，升０﹒３％；新光

鋼升近３％，春源、盛餘、高興昌及燁輝均升０﹒８％至１﹒８％。觀光類股延續強勢，鳳凰升

８﹒４％，雄獅、第一店及雲品均升超過２％。二極體廠的德微今日公布去年全年稅後純利達

３﹒２８億元，按年增２５３％，每股稅後純利７﹒３６元，雙創歷史新高。

美聯儲局會議記錄並未明確提及３月升息的幅度，加上受到烏克蘭與俄羅斯的關係惡化影響

，市場觀望氣氛濃厚，現時台股面臨回吐壓力，因此操作上應居高思危，對升至高位及估值過高

的個股保持觀望。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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