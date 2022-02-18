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18/02/2022 18:11

《台股攻略－黃振宇》烏俄關係再度緊張，電子指標股受壓

　　《台股攻略》烏克蘭與俄羅斯關係再度緊張，台股加權指數今日（１８日）跌１８點開市，
期後隨著國際股市下挫，指數跌過百點，電子指標股受壓，不過貨櫃航運及觀光類股同步上揚，
加上中小型股撐盤，指數跌幅收窄，收１８２３２點，跌３６點，成交金額為３０２９億元（新
台幣．下同）。
　　電子三雄今日持續偏軟，台積電下收６３７元，跌１﹒２％；聯發科收１１２０元，跌
０﹒９％；鴻海收１０５﹒５元，跌０﹒５％；台達電升０﹒２％，欣興升３﹒２％，國巨升
１﹒２％，南亞科升近１％。貨櫃航運股再度領漲，貨櫃海運三雄萬海及長榮均升６％，陽明亦
升超過４％；志信、中櫃及榮運漲停，四維航、台航、台船、建新國際、台聯櫃及東森均升１％
至２％。鋼鐵股的中鋼３月內的八大項規格產品全面提價，收３５﹒６５元，升０﹒３％；新光
鋼升近３％，春源、盛餘、高興昌及燁輝均升０﹒８％至１﹒８％。觀光類股延續強勢，鳳凰升
８﹒４％，雄獅、第一店及雲品均升超過２％。二極體廠的德微今日公布去年全年稅後純利達
３﹒２８億元，按年增２５３％，每股稅後純利７﹒３６元，雙創歷史新高。
　　美聯儲局會議記錄並未明確提及３月升息的幅度，加上受到烏克蘭與俄羅斯的關係惡化影響
，市場觀望氣氛濃厚，現時台股面臨回吐壓力，因此操作上應居高思危，對升至高位及估值過高
的個股保持觀望。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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