《窩輪豪情－梁業豪》港股雖低開，跌幅小於預期，顯示市底仍強

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、綜

合企業與必須性消費料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為波司登（０３９９８）、金沙中國（０１９２８）與周大福（０１９２９），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選建設銀行（００９３９）、領展房產（００８２３）與中國移動（００９４１）。

現時美指期貨報４３７５﹒２５，依此計算，恒指的合理值為２４２６６。不過，港股低開

的幅度小於預期，恒指跌抵２４５３８已見好大戶入市維持秩序，攻回２４６６９。科技指數的

表現更佳，現呈偏高近２﹒５％，較恒指的約１﹒５％為大。市況所見，藍籌股與國企股的沽壓

依然不輕，沽盤有待被消化。客觀而言，今早（１８日）大市的表現已較預期為佳；只要跌幅於

半日收市前不擴大，下午又見好友發力反攻，短中期後市仍可看高一線。建議投機者暫時只作壁

上觀，耐心等候好淡大戶角力結果。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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