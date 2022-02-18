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即市新聞

18/02/2022 10:07

《窩輪豪情－梁業豪》港股雖低開，跌幅小於預期，顯示市底仍強

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、綜
合企業與必須性消費料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為波司登（０３９９８）、金沙中國（０１９２８）與周大福（０１９２９），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選建設銀行（００９３９）、領展房產（００８２３）與中國移動（００９４１）。
　　現時美指期貨報４３７５﹒２５，依此計算，恒指的合理值為２４２６６。不過，港股低開
的幅度小於預期，恒指跌抵２４５３８已見好大戶入市維持秩序，攻回２４６６９。科技指數的
表現更佳，現呈偏高近２﹒５％，較恒指的約１﹒５％為大。市況所見，藍籌股與國企股的沽壓
依然不輕，沽盤有待被消化。客觀而言，今早（１８日）大市的表現已較預期為佳；只要跌幅於
半日收市前不擴大，下午又見好友發力反攻，短中期後市仍可看高一線。建議投機者暫時只作壁
上觀，耐心等候好淡大戶角力結果。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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