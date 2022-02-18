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18/02/2022 08:35

【虛幣世界】烏俄局勢緊張股幣齊跌，比特幣跌近四萬美元關

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隨著烏俄局勢再度緊張，有消息指昨日（１７日）烏克蘭政府
軍隊向親俄地區發炮，兩國再次陷入隨時開戰狀態，隔晚美股三大指數急挫，其中道指大跌逾
６００點，加密貨幣市場亦難以避免回吐，比特幣跌至四萬美元關口，以太幣則再度失守三千美
元關口，市場避險情緒升溫，倫敦金三連升突破千九美元。
　　另外，中方繼續權衡兩國局勢升溫的反應，早前國家主席習近平與俄國總統普京會面，分析
指中國試圖平衡俄國與西方之間的經濟關係，由於中國從俄羅斯進口大量石油，中國較為擔心美
國因此進行更嚴重的貿易限制。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４０５８９﹒１６（美元．下同），升０﹒１８％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２８８３﹒９８元，跌０﹒２７％；艾達幣報１﹒０２元，升
０﹒４６％；瑞波幣報０﹒７７８３元，升１﹒２２％。（ｕｌ）

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