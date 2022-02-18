《談國論企－黎偉成》須狠改正港府殖民官僚劣風

《談國論企》習近平總書記２０２２年２月１５日就支援香港抗擊第五波新冠肺炎疫情工作

作出重要指示，以國務院港澳辦為主的支援香港抗疫工作協調會迅於翌日即１６日舉行會議，成

立若干工作組負責與香港特區政府對接，更迅派內地專家和流動檢測車於１７日來港，加速香港

防疫控疫能力，雷厲風行。中央在「一國兩制」政策底下發揮「一國」即國家作用，急事急辦、

特事特辦，控疫以保「港人治港」的相對穩定性發展。

但確保香港社會大局穩定，不僅止於控疫工作的成功，更重要的是要徹底了解和狠準改正港

府殖民官僚劣風，促特首和整體公務員確切地認同和擁護國家，為人民服務，乃長遠之計。



＊援港控疫宜趁機了解港弊斷官僚崇洋惡行＊



新冠肺炎疫症在環球各地肆虐逾兩年，香港特區政府予人以見步行步、得過且過甚至官僚劣

態「應對」，即使惡疫於前四波來犯能夠僥倖過關，但新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ所造成的第五

波的衝擊，在社區作幾何式的爆發，醫療系統失陷，人心惶惶，終使習近平忍耐不住而直接了當

地下達重要指示，要「把盡快控疫，作為當前壓倒一切的任務」，全國政協副主席、國務院港澳

辦主任夏寶龍隨即在深圳主持舉行支援香港抗疫工作協調會，會議成立若干工作組負責與香港特

區政府對接，名為以「逐項解決香港特區政府提出的有關請求援助事項」，實際是中央有關部門

和地方更主動在防疫控疫的檢測、醫治等物資和人力作好安排，並極速啟動行動，盡顯祖國對香

港的誠擎關懷和愛護。

要指出，中央對香港特區的疫情急轉直下至處失控狀態，深感憂慮，主動而非表面客氣地所

稱的應「香港請求」迅立政策，和採取行動遏制疫情快速蔓延勢頭，相信可以相對快速穩控疫情

。中央即使能夠助港打贏疫情的防控保衛戰，只是處理香港特區的眼前疫情危機，更重要的是有

多個更深層次的問題亟須趁機會處理和解決港府的管治問題，始能夠使香港在「一國兩制、港人

治港」政策對國家、對世界發揮到應有的優勢，相關做法有：

最要緊的是（甲）建議狠狠改正香港的歷史違留下來的英式殖民官僚主義和作風，是為香港

長治久安的重中之重。由是中央通過支援香港抗疫的工作接觸，透徹、全面、深刻、詳細地了解

、認清香港特別行政區政府的運作規式，特別是港官的思維主導，對症下藥治港之劣根。重點為

（一）我要強調中央要狠改港官的官僚惡風和劣行，理由可從此於以Ｏｍｉｃｒｏｎ為主的防疫

政策和行動惡劣表現便一斑：（１）在「外防輸入」方面，林鄭容許若干指定行業人士入境可以

「免檢」，貨輪海員曾爆疫之恐尚未止，居然把「免檢」繼續適用於貨機人員，雖然受到各方批

評，卻不聽不理，結果是有航空公司人員以「客機去、貨機返」，兩位機員不負責任地流連多地

，於２０２１年１２月把Ｏｍｉｃｒｏｎ帶進香港社區和匆匆幾何級的失控擴散。



＊要評核港官表現及立法可炒失職公務員＊



同樣嚴重過失，為（２）港府即使於２０２２年１月７日說要進一步收緊社交距離，卻要在

２月９日始規定機組人員返港後要戴手帶，運輸及房屋局局長陳帆答立法會議員問題的解釋為：

整體決定是需要政府團隊作出。問責官員不負責，要整個政府團隊作出決定，官僚惡風劣行，終

使香港社區大爆疫。

要狠改的，當然是（二）香港特區許許多多官員甚至公務員的崇洋惡風。不僅林鄭在抗疫問

題上總是強調要看「外國經驗」辦事，是之為醫療、社福等庸官亦以此為卸責的「藉口」，遂使

公務員層層變得愈來愈崇洋媚外，對中央陽奉陰違，甚至有歧視之想。特別要指出者，為林鄭強

調要以「外國經驗」和「外國做法」作「防控」惡疫基調，到底美國、歐洲等外國在治理惡疫有

甚麼「功德」要學？要確診者愈來愈多？要死得人多？要經濟衰退？

為甚麼林鄭不看內地經驗防控惡疫？國家防疫控疫政策和工作做得好，世人共知，港官崇洋

媚外！甚至抗拒中國共產黨！此乃英殖民管治留下來的「歷史問題」。

（乙）狠改港官和港府的英殖民地官僚主義劣風惡行，做法基本有（Ｉ）對特首，與問責官

員及高官，要切切實實的問責：（ｉ）每年的考核是重點，即特首向中央述職，不要自述那樣簡

單，要有評核；（ｉｉ）港府一眾問責官員和其他高官，更須問責，特首要每年對此等官員寫評

核報告，在向中央述聯之時作出交待；（ｉｉｉ）對嚴重失職者，作出處分。

至於（ＩＩ）整體公務員，同樣要問責。做法是完完全全破除公務員歷來「不易炒」甚至「

炒不得」的惡習，否則有頗不少人有持無恐，使港府積壓大量冗員，辦事能力固然低，政府財政

支出亦大，對香港社會絕對是壞事。

有責必問，有錯須改，劣者炒之，是為狠狠改正港府之道。

建議中人大常委立法，由人大會議通過相關管治香港的法例。

此為重要治港的政策，必須定之以期，三年，夠了！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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