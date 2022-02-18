《異動股》阿里（９９８８）跌逾３％失守５０天線，報１１９元

《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）跌３﹒２５％，報１１９元，跌穿５０天

線（１１９﹒８２４元），最低價１１８﹒７元，最高價１２４元；成交２４８８﹒４４萬股，

成交金額３０﹒４８億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３﹒４６億元。現時最大

淨被動買入券商為Ｊ﹒Ｐ﹒ ＭＯＲＧＡＮ ＢＲＯ （ＨＫ），金額２﹒２億元，加權平均成

交價１２２﹒５３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額６０６９﹒７９萬元，加

權平均成交價１２２﹒６４６元。

現時，恒生指數報２４３９０，跌４０１點或１﹒６２％；恒生中國企業指數報８５６３，

跌１４８點或１﹒７％；恒生科技指數報５４９２，跌１６９點或３％；主板成交９４６億元。

上證綜合指數報３４９０，升２２點或０﹒６６％，成交３２７２﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１３４５９，升３６點或０﹒２７％，成交１９４６﹒１３億元人民幣。



基本資料

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現價 １１９﹒０００ 變動 －３﹒２５％

最高價 １２４﹒０００ 最低價 １１８﹒７００

成交股數 ２４８８﹒４４萬股 成交金額 ３０﹒４８億

１０天平均 １１９﹒１２０ 歷史波幅％ ６２﹒５００

２０天平均 １１８﹒９８５ 加權平均價 １２２﹒４８６

５０天平均 １１９﹒８２４ ＲＳＩ１４ ４８﹒５５４

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３﹒４６億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １１９﹒００ －３﹒２５

恒騰網絡（００１３６） ２﹒０５ －２﹒３８

騰訊（００７００） ４７１﹒２０ －１﹒６３

快手（０１０２４） ９３﹒１５ －５﹒７２

美團（０３６９０） １８９﹒８０ －１４﹒０４

京東集團（０９６１８） ２９１﹒２０ －１﹒４２

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２７８﹒４０ －４﹒０７

匯通達網絡（０９８７８） ４３﹒１０ －

百度（０９８８８） １６０﹒５０ －１﹒８９

網易（０９９９９） １５７﹒８０ －０﹒６９

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（ｅｄ）

