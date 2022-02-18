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18/02/2022 15:26

《異動股》阿里（９９８８）跌逾３％失守５０天線，報１１９元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）跌３﹒２５％，報１１９元，跌穿５０天
線（１１９﹒８２４元），最低價１１８﹒７元，最高價１２４元；成交２４８８﹒４４萬股，
成交金額３０﹒４８億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３﹒４６億元。現時最大
淨被動買入券商為Ｊ﹒Ｐ﹒　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＲＯ　（ＨＫ），金額２﹒２億元，加權平均成
交價１２２﹒５３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額６０６９﹒７９萬元，加
權平均成交價１２２﹒６４６元。
　　現時，恒生指數報２４３９０，跌４０１點或１﹒６２％；恒生中國企業指數報８５６３，
跌１４８點或１﹒７％；恒生科技指數報５４９２，跌１６９點或３％；主板成交９４６億元。
　　上證綜合指數報３４９０，升２２點或０﹒６６％，成交３２７２﹒２億元人民幣。
　　深證成份指數報１３４５９，升３６點或０﹒２７％，成交１９４６﹒１３億元人民幣。

　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１１９﹒０００　變動　　　　　－３﹒２５％
　　最高價　　　　　１２４﹒０００　最低價　　　１１８﹒７００
　　成交股數　　２４８８﹒４４萬股　成交金額　　　３０﹒４８億
　　１０天平均　　　１１９﹒１２０　歷史波幅％　　６２﹒５００
　　２０天平均　　　１１８﹒９８５　加權平均價　１２２﹒４８６
　　５０天平均　　　１１９﹒８２４　ＲＳＩ１４　　４８﹒５５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３﹒４６億元

　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　１１９﹒００　　－３﹒２５
　　恒騰網絡（００１３６）　　　　２﹒０５　　－２﹒３８
　　騰訊（００７００）　　　　４７１﹒２０　　－１﹒６３
　　快手（０１０２４）　　　　　９３﹒１５　　－５﹒７２
　　美團（０３６９０）　　　　１８９﹒８０　－１４﹒０４
　　京東集團（０９６１８）　　２９１﹒２０　　－１﹒４２
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　２７８﹒４０　　－４﹒０７
　　匯通達網絡（０９８７８）　　４３﹒１０　　　　　　－
　　百度（０９８８８）　　　　１６０﹒５０　　－１﹒８９
　　網易（０９９９９）　　　　１５７﹒８０　　－０﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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