《異動股》阿里（９９８８）跌逾３％失守５０天線，報１１９元

《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）跌３﹒２５％，報１１９元，跌穿５０天
線（１１９﹒８２４元），最低價１１８﹒７元，最高價１２４元；成交２４８８﹒４４萬股，
成交金額３０﹒４８億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３﹒４６億元。現時最大
淨被動買入券商為Ｊ﹒Ｐ﹒ ＭＯＲＧＡＮ ＢＲＯ （ＨＫ），金額２﹒２億元，加權平均成
交價１２２﹒５３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額６０６９﹒７９萬元，加
權平均成交價１２２﹒６４６元。
現時，恒生指數報２４３９０，跌４０１點或１﹒６２％；恒生中國企業指數報８５６３，
跌１４８點或１﹒７％；恒生科技指數報５４９２，跌１６９點或３％；主板成交９４６億元。
上證綜合指數報３４９０，升２２點或０﹒６６％，成交３２７２﹒２億元人民幣。
深證成份指數報１３４５９，升３６點或０﹒２７％，成交１９４６﹒１３億元人民幣。
基本資料
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現價 １１９﹒０００ 變動 －３﹒２５％
最高價 １２４﹒０００ 最低價 １１８﹒７００
成交股數 ２４８８﹒４４萬股 成交金額 ３０﹒４８億
１０天平均 １１９﹒１２０ 歷史波幅％ ６２﹒５００
２０天平均 １１８﹒９８５ 加權平均價 １２２﹒４８６
５０天平均 １１９﹒８２４ ＲＳＩ１４ ４８﹒５５４
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３﹒４６億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） １１９﹒００ －３﹒２５
恒騰網絡（００１３６） ２﹒０５ －２﹒３８
騰訊（００７００） ４７１﹒２０ －１﹒６３
快手（０１０２４） ９３﹒１５ －５﹒７２
美團（０３６９０） １８９﹒８０ －１４﹒０４
京東集團（０９６１８） ２９１﹒２０ －１﹒４２
嗶哩嗶哩（０９６２６） ２７８﹒４０ －４﹒０７
匯通達網絡（０９８７８） ４３﹒１０ －
百度（０９８８８） １６０﹒５０ －１﹒８９
網易（０９９９９） １５７﹒８０ －０﹒６９
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（ｅｄ）
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