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18/02/2022 09:28

《異動股》藥明生物低開近３％，遭Ｃａｐｉｔａｌ減持７１８萬股

　　《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌２﹒５５％，報６３﹒１５元
，該股成交約３９萬股，涉資２５１３萬元；金斯瑞（０１５４８）跌１﹒７１％，報２８﹒７
元；信達生物（０１８０１）跌２﹒７７％，報３３﹒４元；錦欣生殖（０１９５１）無升跌，
報８﹒４１元。
　　根據聯交所資料顯示，Ｔｈｅ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｇｒｏｕｐ於本周二（１５日）減持藥明
生物７１８萬股或０﹒１７％，每股平均價６０﹒７１３元，套現４﹒３６億元，最新持股量降
至６﹒９９％。
　　現時，恒生指數報２４６３３，跌１５９點或跌０﹒６４％，主板成交２１﹒３３億元。國
企指數報８６５４，跌５７點或跌０﹒６５％。恒生科技指數報５６１１，跌５０點或跌
０﹒９０％。
　　即月期指新報２４５８７，跌１２８點，低水４７點。即月國指期貨報８６５０，跌４８點
，低水４點。即月科指期貨新報５５９２，跌４０點，低水１９點。
　　上證綜合指數報３４５１，跌１６點或跌０﹒４７％，成交２９﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１３３３４，跌８８點或跌０﹒６６％，成交１４﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　６３﹒１５元　跌２﹒５５％
　　金斯瑞（０１５４８）　　　２８﹒７元　跌１﹒７１％
　　信達生物（０１８０１）　　３３﹒４元　跌２﹒７７％
　　錦欣生殖（０１９５１）　　８﹒４１元　　　　無升跌
　　泰格醫藥（０３３４７）　　８７﹒２元　　　　無升跌
　　康希諾（０６１８５）　　　　１３５元　升１﹒２８％
　　再鼎醫藥（０９６８８）　　　４５２元　　　　無升跌
　　康方生物（０９９２６）　　１９﹒８元　　跌２﹒７％
　　開拓藥業（０９９３９）　　１１﹒６元　跌１﹒１９％
　　榮昌生物（０９９９５）　５７﹒０５元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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