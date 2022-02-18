《異動股》藥明生物低開近３％，遭Ｃａｐｉｔａｌ減持７１８萬股

《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌２﹒５５％，報６３﹒１５元

，該股成交約３９萬股，涉資２５１３萬元；金斯瑞（０１５４８）跌１﹒７１％，報２８﹒７

元；信達生物（０１８０１）跌２﹒７７％，報３３﹒４元；錦欣生殖（０１９５１）無升跌，

報８﹒４１元。

根據聯交所資料顯示，Ｔｈｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｒｏｕｐ於本周二（１５日）減持藥明

生物７１８萬股或０﹒１７％，每股平均價６０﹒７１３元，套現４﹒３６億元，最新持股量降

至６﹒９９％。

現時，恒生指數報２４６３３，跌１５９點或跌０﹒６４％，主板成交２１﹒３３億元。國

企指數報８６５４，跌５７點或跌０﹒６５％。恒生科技指數報５６１１，跌５０點或跌

０﹒９０％。

即月期指新報２４５８７，跌１２８點，低水４７點。即月國指期貨報８６５０，跌４８點

，低水４點。即月科指期貨新報５５９２，跌４０點，低水１９點。

上證綜合指數報３４５１，跌１６點或跌０﹒４７％，成交２９﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１３３３４，跌８８點或跌０﹒６６％，成交１４﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ６３﹒１５元 跌２﹒５５％

金斯瑞（０１５４８） ２８﹒７元 跌１﹒７１％

信達生物（０１８０１） ３３﹒４元 跌２﹒７７％

錦欣生殖（０１９５１） ８﹒４１元 無升跌

泰格醫藥（０３３４７） ８７﹒２元 無升跌

康希諾（０６１８５） １３５元 升１﹒２８％

再鼎醫藥（０９６８８） ４５２元 無升跌

康方生物（０９９２６） １９﹒８元 跌２﹒７％

開拓藥業（０９９３９） １１﹒６元 跌１﹒１９％

榮昌生物（０９９９５） ５７﹒０５元 無升跌

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（ｅｒ）

