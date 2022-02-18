《異動股》美團午後急跌一成，發改委下調外賣商戶服務費標準

《經濟通通訊社１８日專訊》美團（０３６９０）現價跌９﹒４７％，報１９９﹒９元，該
股成交約１７９５萬股，涉資３７﹒９０億元。
２月１８日，據國家發改委網站，國家發展改革委等部門印發《關於促進服務業領域困難行
業恢復發展的若干政策》的通知。其中指出，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶
服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本。引導互聯網平台企業對疫情中高風險地區所在的縣級
行政區域內的餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠。
消息公布後引發美團股價急跌，盤中低見１９６元近個半月低位，拖跌恒指逾１７０點。
現時，恒生指數報２４５３７，跌２５５點或跌１﹒０３％，主板成交７９７﹒１５億元。
國企指數報８６２４，跌８６點或跌０﹒９９％。恒生科技指數報５５５４，跌１０７點或跌
１﹒９０％。
即月期指新報２４５４２，跌１７３點，高水５點。即月國指期貨報８６３２，跌６６點，
高水７點。即月科指期貨新報５５５４，跌７８點，高水３點。
上證綜合指數報３４９０，升２１點或升０﹒６３％，成交３２３２﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１３４５８，升３５點或升０﹒２７％，成交４７３４﹒２９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １９９﹒９０元 跌９﹒４７％
阿里（０９９８８） １２２﹒３０元 跌０﹒５７％
騰訊（００７００） ４７６﹒６０元 跌０﹒５０％
友邦（０１２９９） ８８﹒１０元 跌１﹒３４％
匯控（００００５） ５８﹒０５元 升０﹒０９％
藥明生物（０２２６９） ６３﹒１０元 跌２﹒６２％
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（ｈｃ）
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