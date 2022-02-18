  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2022 15:02

《異動股》美團午後急跌一成，發改委下調外賣商戶服務費標準

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美團（０３６９０）現價跌９﹒４７％，報１９９﹒９元，該
股成交約１７９５萬股，涉資３７﹒９０億元。
　　２月１８日，據國家發改委網站，國家發展改革委等部門印發《關於促進服務業領域困難行
業恢復發展的若干政策》的通知。其中指出，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶
服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本。引導互聯網平台企業對疫情中高風險地區所在的縣級
行政區域內的餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠。
　　消息公布後引發美團股價急跌，盤中低見１９６元近個半月低位，拖跌恒指逾１７０點。
　　現時，恒生指數報２４５３７，跌２５５點或跌１﹒０３％，主板成交７９７﹒１５億元。
國企指數報８６２４，跌８６點或跌０﹒９９％。恒生科技指數報５５５４，跌１０７點或跌
１﹒９０％。
　　即月期指新報２４５４２，跌１７３點，高水５點。即月國指期貨報８６３２，跌６６點，
高水７點。即月科指期貨新報５５５４，跌７８點，高水３點。
　　上證綜合指數報３４９０，升２１點或升０﹒６３％，成交３２３２﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３４５８，升３５點或升０﹒２７％，成交４７３４﹒２９億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１９９﹒９０元　跌９﹒４７％
　　阿里（０９９８８）　　　１２２﹒３０元　跌０﹒５７％
　　騰訊（００７００）　　　４７６﹒６０元　跌０﹒５０％
　　友邦（０１２９９）　　　　８８﹒１０元　跌１﹒３４％
　　匯控（００００５）　　　　５８﹒０５元　升０﹒０９％
　　藥明生物（０２２６９）　　６３﹒１０元　跌２﹒６２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/02/2022
《京城近觀》走進北交所
財經熱話18/02/2022
【北水難救】藥明生物隱憂未除難止瀉 呢間大戶低位溝貨兼止蝕
財經熱話18/02/2022
《午市前瞻》俄烏擦槍走火致油金齊升，專家指炒油好過炒金
開市Good Morning18/02/2022
潘鐵珊料「惡名市場」名單對阿里騰訊影響微　阿里108有支持
財經熱話18/02/2022
【虛幣世界】烏俄局勢緊張股幣齊跌，比特幣跌近四萬美元關
香港要聞17/02/2022
【新冠肺炎】葉劉：疫情嚴重須全民檢測　中央支援確保資源充足
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金