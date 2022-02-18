林鄭：特首選舉押後至５月８日，提名期押後至４月３日至１６日

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，行會剛舉行特別會議，批准引用緊急
法，將原於３月２７日舉行的第六屆行政長官選舉日，押後至５月８日，原於２月２０日開始的
行政長官選舉提名期，相應押後至４月３日至１６日。
林鄭表示，這個決定是由於香港面對兩年抗疫以來最嚴重局面，形勢危急，為公共衞生及保
障市民安全，集中力量抗疫，不應分心。（ｈｙ）
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