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18/02/2022 19:23

【新冠肺炎】林鄭：以身份證為工具全民強檢，無計劃封城

　　《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，政府正研究參考澳門方式推行全民檢
測，但她強調，全民檢測不一定要與「封城」同時進行，重申政府暫無「封城」計劃，強調政府
無分彼此，齊心合力抗疫。她又透露，全民檢測將由政制及事務局局長曾國衛統籌，正研究以身
份證作為工具，強制全港市民進行檢測。
　　林鄭又指，全民強檢會先準備好隔離設施，包括以公屋作為臨時隔離設施提供３０００多個
單位，又感謝酒店業昨日正面回應，提供２﹒６萬至２﹒７萬個酒店房間，中央亦會協助建方艙
醫院，輕微或無病徵確診者將會進入隔離設施。

＊將嚴格執行２人限聚令＊

　　林鄭又呼籲市民近期減少外出，亦勸籲家中外傭避免外出，強調當局將嚴格執行限聚令，如
果違反二人限聚令會被票控罰款１萬元。她亦再次呼籲市民接種疫苗，指現時１１歲以上人士的
接種率達八成四，其中７０歲以上長者有六成，８０歲以上有四成，相信到月底有機會達到九成
接種率，令下一階段的控疫工作更有基礎。

＊無公務員在抗疫上不齊心＊

　　林鄭又澄清，並無公務員在抗疫上不齊心或對著幹的情況，指近期即使是寫字樓工作的部門
，包括稅局、各政策局，政務官等，都落場參與圍封強檢工作。她又解釋，不同局長負責不同工
作，是考慮經驗、豁下部門性質等。例如保安局長鄧炳強雖然並無負責領導５個專責小組，但保
安系統統籌租借酒店及社區隔離等工作；商務及經濟發展局長邱騰華熟悉商貿，就負責採購、管
理及分發醫療物資；近日香港電台亦負起新任務，成為抗疫電台，發布抗疫資訊。（ｈｙ）

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