《午市前瞻》俄烏擦槍走火致油金齊升，專家指炒油好過炒金

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數半日收市報２４６７４，跌１１７點或０﹒４８％，

主板成交５０９﹒８９億元。恒生中國企業指數報８６７７，跌３４點或０﹒３９％。恒生科技

指數報５６２７，跌３５點或０﹒６２％。



＊張智威：憧憬加息利銀行股，支撐恒指＊



俄烏戰雲密佈，形勢反覆，昨日烏東地區出現擦槍走火情況，再度引發美股大幅調整，但對

港股影響輕微。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，美股波幅一向大於港股，而

且早前升幅較大，故現時調整幅度亦較深，港股亦較難跟隨，料將維持現行格局。他解釋，恒指

仍受俄烏局勢及疫情加劇影響，難以突破２５０００阻力位；但另一方面憧憬美國加息因素，以

及預期內地人行的放水措施，支撐一眾恒指重磅銀行股，造成目前「升唔上、跌唔落」局面。



＊俄軍壓境將令緊張氣氛維持＊



針對變幻莫測的俄烏局勢，張智威預期將會維持緊張，即使短期未必會真正開打，但十萬俄

方大軍壓境，未進入烏克蘭都已令氣氛緊張。但他指出，俄軍在北京冬奧完結前都未會有進一步

行動，因中俄兩國互為朋友關係，料俄羅斯不會在「盟友」喜慶時候大煞風景。冬奧將於周日

（２０日）舉行閉幕式，他進一步預期俄方最快都會在周一（２１日）才有所行動。但張智威又

指出，近期歐洲多國都成功與普京對話，望以外交手段化解危機，料短期局勢維持拉鋸，亦不容

過於樂觀。



＊油價９０美元以上都持續有利三桶油＊



油價及金價近日受戰事消息刺激炒高，張智威指油價較受此次事件影響，即使昨日有傳美國

與伊朗核談判有新進展，油價回吐，但於每桶９０美元上方仍非常硬淨，預期緊張氣氛將令油價

維持現行水平。但他指出，俄烏若開打對美國亦未必有利，因進一步刺激油價上升，將會進一步

惡化美國通脹情況。

港股三桶油亦受油價影響上落，張智威指尤其中海油（００８８３）及中石油

（００８５７），本身具有較佳基本面優勢，所以即使油價波動也對其影響較小。舉例如中海油

早前公佈的２０２２年至２０２４年派息比率將不少於４０％，中石油亦發出全年盈喜，種種因

素再加上油價企穩９０美元，令油價走勢亦較強。他指，只要油價維持９０美元之上，都會令油

股維持強勢，除非俄烏方面講明不會開打令油價回落，但他指即使成真也非一兩星期佩發生。



＊買金礦股不如買黃金ＥＴＦ＊



另外金價亦受緊張氣氛刺激，上破每盎司１９００美元。張智威指黃金為傳統避難工具，尤

其於打仗時候。現時緊張局勢維持，預期金價或有機會進一步上試２０００美元。港股金礦股近

期受惠獲炒高，但張智威指金礦股仍會受個別公司業績或消息影響，故建議看好金價投資者可以

留意黃金類ＥＴＦ ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０），與金價升幅較貼近，但目前溢價達

１﹒４７％，回落後才更值博。

但張智威同時指出，俄烏局勢喘穩後或會令金價出現調整，但目前仍然值博。此外，油價飆

高會加劇美國遏止通脹的步伐，進一步加息會令資金由金市流走，故目前原油比黃金值博，因油

價受加息因素影響較細。（ｈｃ）

