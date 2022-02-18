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18/02/2022 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流出１２﹒３億人幣，買中海油沽騰訊

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指低開１５９點，報２４６３３點。最高跌２９點報
２４７６３點，最低跌５０８點報２４２８４點。恒指收報２４３２７點，跌４６５點或
１﹒８８％。
　　按額度計算，北水全日淨買入１２﹒３億元人民幣，增加１２１﹒３％。北水淨買入最多的
個股依次是中國海洋石油（００８８３）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）
；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、工商銀行
（０１３９８）。
　　主板成交１２６２﹒１８億元增加２０﹒７％。其中港股通成交２７０﹒１億元，佔總成交
２１﹒４％。

＊俄烏局勢緊張支持油價高企＊

　　雖然美國國務院周三表示，美國與伊朗的間接談判正進入最後階段，而伊朗在亞洲的主要石
油買家南韓同日表示，兩國已就恢復進口原油展開會晤，俄烏緊張局勢仍然緩解，國際油價仍然
維持在９０美元一桶附近，紐油稍低於９０美元，布油則仍處於９１美元水平。
　　中國海洋石油升０﹒４１％報９﹒８７元，北水淨買入２﹒２億元；中國移動升０﹒５５％
報５４﹒８元，北水淨買入１﹒７億元；藥明生物跌３﹒４７％報６２﹒５５元，北水淨買入
１﹒４億元。
　　騰訊控股跌１﹒８８％報４７０元，北水淨賣出１５﹒２億元；美團跌１４﹒８６％報
１８８元，北水淨賣出１３﹒５億元；工商銀行無升跌報４﹒７９元，北水淨賣出３﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒２４
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒６６
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒３７
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　　０﹒６１
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　０﹒１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　－１５﹒１９
　　美團　　　（０３６９０）　　　　－１３﹒５１
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－３﹒２２
　　中國太保　（０２６０１）　　　　　－２﹒２４
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－１﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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