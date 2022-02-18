【北水炒Ｄ乜】淨流出１２﹒３億人幣，買中海油沽騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指低開１５９點，報２４６３３點。最高跌２９點報

２４７６３點，最低跌５０８點報２４２８４點。恒指收報２４３２７點，跌４６５點或

１﹒８８％。

按額度計算，北水全日淨買入１２﹒３億元人民幣，增加１２１﹒３％。北水淨買入最多的

個股依次是中國海洋石油（００８８３）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）

；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、工商銀行

（０１３９８）。

主板成交１２６２﹒１８億元增加２０﹒７％。其中港股通成交２７０﹒１億元，佔總成交

２１﹒４％。



＊俄烏局勢緊張支持油價高企＊



雖然美國國務院周三表示，美國與伊朗的間接談判正進入最後階段，而伊朗在亞洲的主要石

油買家南韓同日表示，兩國已就恢復進口原油展開會晤，俄烏緊張局勢仍然緩解，國際油價仍然

維持在９０美元一桶附近，紐油稍低於９０美元，布油則仍處於９１美元水平。

中國海洋石油升０﹒４１％報９﹒８７元，北水淨買入２﹒２億元；中國移動升０﹒５５％

報５４﹒８元，北水淨買入１﹒７億元；藥明生物跌３﹒４７％報６２﹒５５元，北水淨買入

１﹒４億元。

騰訊控股跌１﹒８８％報４７０元，北水淨賣出１５﹒２億元；美團跌１４﹒８６％報

１８８元，北水淨賣出１３﹒５億元；工商銀行無升跌報４﹒７９元，北水淨賣出３﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ２﹒２４

中國移動 （００９４１） １﹒６６

藥明生物 （０２２６９） １﹒３７

碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒６１

快手 （０１０２４） ０﹒１８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －１５﹒１９

美團 （０３６９０） －１３﹒５１

工商銀行 （０１３９８） －３﹒２２

中國太保 （０２６０１） －２﹒２４

小米集團 （０１８１０） －１﹒３２

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