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即市新聞

18/02/2022 16:04

《美元走勢－羅明立》烏克蘭局勢未驚動匯市，歐元仍然看淡

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒１６　１１５﹒２７　１１４﹒７９
　　歐元╱美元　１﹒１３６８　１﹒１３７１　１﹒１３５８
　　英鎊╱美元　１﹒３６１３　１﹒３６２０　１﹒３６００
　　美元╱瑞郎　０﹒９２１０　０﹒９２１６　０﹒９１９７
　　美元╱港元　７﹒８０００　７﹒８０１０　７﹒７９８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為２４﹒８萬，超過前值２２﹒３萬；１月新
屋開工年化月率為－４﹒１％，不及前值１﹒４％。烏克蘭局勢突然緊張，俄羅斯雖然一再表示
無意入侵烏克蘭，但是有消息稱烏克蘭政府軍和親俄叛軍在東部交火，美國總統拜登更指，俄羅
斯計劃在未來幾天罅造借口入侵烏克蘭。避險情緒提振只刺激金價升至１９００美元，匯市波動
不大，美匯在９６以下窄幅波動。
　　歐元未見太大壓力，央行首席經濟學家表示不需對短期通脹反應太大。相信央行貨幣政策將
保持一定寬鬆性，歐元未能重上１﹒１５的話仍然看淡，短線阻力１﹒１４。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３７５　１﹒１２８０　１﹒１４１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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