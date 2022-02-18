《美元走勢－羅明立》烏克蘭局勢未驚動匯市，歐元仍然看淡

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒１６ １１５﹒２７ １１４﹒７９

歐元╱美元 １﹒１３６８ １﹒１３７１ １﹒１３５８

英鎊╱美元 １﹒３６１３ １﹒３６２０ １﹒３６００

美元╱瑞郎 ０﹒９２１０ ０﹒９２１６ ０﹒９１９７

美元╱港元 ７﹒８０００ ７﹒８０１０ ７﹒７９８５

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《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為２４﹒８萬，超過前值２２﹒３萬；１月新

屋開工年化月率為－４﹒１％，不及前值１﹒４％。烏克蘭局勢突然緊張，俄羅斯雖然一再表示

無意入侵烏克蘭，但是有消息稱烏克蘭政府軍和親俄叛軍在東部交火，美國總統拜登更指，俄羅

斯計劃在未來幾天罅造借口入侵烏克蘭。避險情緒提振只刺激金價升至１９００美元，匯市波動

不大，美匯在９６以下窄幅波動。

歐元未見太大壓力，央行首席經濟學家表示不需對短期通脹反應太大。相信央行貨幣政策將

保持一定寬鬆性，歐元未能重上１﹒１５的話仍然看淡，短線阻力１﹒１４。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３７５ １﹒１２８０ １﹒１４１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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