【新冠肺炎】渣打三名員工初確，尖咀彌敦道分行等關閉消毒

《經濟通通訊社１８日專訊》渣打香港表示，接獲三名員工通知其初步確診，三人分別於尖
沙咀６８彌敦道分行、觀塘優先理財中心和尖沙咀企業特快中心工作，其最近一次上班日分別為
２月１１、１４、１７日，工作期間一直佩戴口罩。以上分行已暫時關閉並進行徹底清潔消毒，
直至另行通知。（ｂｉ）
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