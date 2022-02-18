【新冠肺炎】渣打三名員工初確，尖咀彌敦道分行等關閉消毒

《經濟通通訊社１８日專訊》渣打香港表示，接獲三名員工通知其初步確診，三人分別於尖

沙咀６８彌敦道分行、觀塘優先理財中心和尖沙咀企業特快中心工作，其最近一次上班日分別為

２月１１、１４、１７日，工作期間一直佩戴口罩。以上分行已暫時關閉並進行徹底清潔消毒，

直至另行通知。（ｂｉ）



