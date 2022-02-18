【企業盈警】彼岸控股料去年純利跌４０％至不少於１６３０萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》彼岸控股（０２８８５）公布，集團預期截至２０２１年１２

月３１日止年度將錄得的母公司擁有人應佔溢利按年減少４０％至不少於１６３０萬元，而

２０２０年度則為２７２０萬元。

有關減少乃主要由於應收款項呆賬撥備及撇銷貿易應收款項增加；外匯收益減少；及並無獲

得香港政府推出的政府補貼。（ｃｗ）

