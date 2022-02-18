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18/02/2022 17:45

【新冠肺炎】地產商紛提供資源抗疫，派Ｍｉｒｒｏｒ任抗疫大使

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中聯辦主任駱惠寧主持召開「萬眾一心　合力抗疫」抗疫行動
視頻會議。他表示，抗疫「最寶貴的是信心，最重要的是團結，最逼切的是行動」，希望各界協
力抗疫。多名地產商代表在會上均表示，願意提供資源協助抗疫。盈科拓展集團主席李澤楷則表
示，會派出旗下的人氣偶像團體Ｍｉｒｒｏｒ為抗疫大使，宣傳居家抗疫，亦可以為衞生署健康
熱線提供３０００條服務線路。

＊恒地可提供２００萬呎土地建方艙醫院＊

　　新鴻基地產（０００１６）主席郭炳聯表示，可以提供超過１０００間酒店房間，亦可提供
商場、工廈、寫字樓等作為接種地點。恒地（０００１２）聯席主席李家傑稱，集團會捐款
１３００萬元全力支持抗疫工作，如有需要，可以提供林村、林錦公路２００萬呎土地建方艙醫
院。

＊新世界願騰出會展用作檢測＊

　　新世界（０００１７）執行副主席鄭志剛指，下周開始，會派發２０萬套快速抗原檢測包給
基層市民，可以提供７００間酒店客房，亦非常願意騰出灣仔會展，作檢測用途。「抗疫的士」
今日上路，新世界旗下富通保險向５００名司機提供免費抗疫保險，而有線電視、旗下住宅商場
亦會２４小時播放防疫消息。
　　信和集團（０００８３）主席黃志祥表示，旗下基金會將捐出２８萬套快速檢測包派給基層
，亦可以提供７００間酒店房間，供政府作社區隔離設施。

＊華潤為展開大規模核酸檢測提供人手及服務保障＊

　　華潤（集團）有限公司董事長王祥明表示，將增加水路運輸航線，保障供港食品、供水、供
油及供氣，亦將騰出符合要求的酒店予政府作隔離設施，並為檢測企業提供設備及人手，及做好
相關物業管理服務。王祥明稱，會配合政府快速建設隔離及治療設施，為展開大規模核酸檢測提
供人手及服務保障，為基層市民提供力所能及的資源支持。（ｃｌ）

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