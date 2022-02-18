【夜期時段】即月期指最新報２４３１８點，跌５點，低水１０點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４３０３點，跌２０點，低水

２５點，最新報２４３１８點，跌５點，低水１０點，合約成交４４２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８５３１點，跌１６點，低水７點，最新報８５４８點，升

１點，高水１０點，合約成交５３９張。

