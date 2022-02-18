《再戰明天》中國公布新屋價格，歐元區公布ＰＭＩ

《經濟通通訊社１８日專訊》中國公布新屋價格，及歐元區公布ＰＭＩ，料為下周一（２１

日）市場焦點。



＊澳洲央行總裁周六Ｇ２０發表線上演講＊



各國重要經濟活動方面，本港時間周六（１９日）１１：３０ａｍ，澳洲央行總裁洛威對印

尼Ｇ２０會議發表線上演講，下周一歐盟－英國聯合委員會會議舉行，英國外交大臣特拉斯、歐

盟執委會副主席塞夫科維奇與歐盟成員國代表將出席。

數據方面，下周一本港時間９：３０ａｍ，中國公布１月新屋價格。本港時間２：００ｐｍ

，日本公布１月工具機訂單。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１月生產者物價指數。本港時間

４：３０ｐｍ，香港公布１月失業率。同一時間，德國公布２月製造業採購經理人指數，料由

５９﹒８降至５９﹒４；２月綜合採購經理人指數料由５３﹒８升至５５﹒２；２月服務業採購

經理人指數料由５２﹒２升至５４。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布２月製造業採購經理人

指數，料由５８﹒７降至５８﹒６。

在本港，下周一公布業績的公司有：卡賓（０２０３０）、冠君產託（０２７７８）、百盛

（０３３６８）、信陽毛尖（００３６２）、盈大（００４３２）、新東方（０９９０１）等。

（ｈｌ）

