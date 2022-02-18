  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2022 19:49

《再戰明天》中國公布新屋價格，歐元區公布ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國公布新屋價格，及歐元區公布ＰＭＩ，料為下周一（２１
日）市場焦點。

＊澳洲央行總裁周六Ｇ２０發表線上演講＊

　　各國重要經濟活動方面，本港時間周六（１９日）１１：３０ａｍ，澳洲央行總裁洛威對印
尼Ｇ２０會議發表線上演講，下周一歐盟－英國聯合委員會會議舉行，英國外交大臣特拉斯、歐
盟執委會副主席塞夫科維奇與歐盟成員國代表將出席。
　　數據方面，下周一本港時間９：３０ａｍ，中國公布１月新屋價格。本港時間２：００ｐｍ
，日本公布１月工具機訂單。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１月生產者物價指數。本港時間
４：３０ｐｍ，香港公布１月失業率。同一時間，德國公布２月製造業採購經理人指數，料由
５９﹒８降至５９﹒４；２月綜合採購經理人指數料由５３﹒８升至５５﹒２；２月服務業採購
經理人指數料由５２﹒２升至５４。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布２月製造業採購經理人
指數，料由５８﹒７降至５８﹒６。
　　在本港，下周一公布業績的公司有：卡賓（０２０３０）、冠君產託（０２７７８）、百盛
（０３３６８）、信陽毛尖（００３６２）、盈大（００４３２）、新東方（０９９０１）等。
（ｈｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情18/02/2022
林鄭：特首選舉押後至5月8日　提名期押後至4月3日至16日
中國故事18/02/2022
《神州經脈》阿里騰訊被美控售冒牌貨　房貸首付比下調　滬指高收
財經熱話18/02/2022
【重拳監管】發改委新規出台，黃偉康:美團急跌反應過激
大行報告18/02/2022
大行點評渣打業績　美銀最牛目標價逾70元
中國故事18/02/2022
《京城近觀》走進北交所
財經熱話18/02/2022
【北水難救】藥明生物隱憂未除難止瀉 呢間大戶低位溝貨兼止蝕
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金