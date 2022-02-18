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18/02/2022 18:27

【新冠肺炎】太古地產一酒店獲批成為第七輪指定檢疫酒店之一

　　《經濟通通訊社１８日專訊》因應新型冠狀病毒病第五波疫情持續於本港蔓延，太古地產
（０１９７２）公布，正積極採取各項措施支援香港共同抗疫，協助保障廣大社區的健康安全。
　　集團指，零售業持續受疫情嚴重影響，公司貫徹與租戶的夥伴合作關係，因應個別租戶的經
營情況，在有需要時提供適切協助，與租戶共渡難關。
　　另外，隨著新型冠狀病毒病的懷疑及確診個案急促上升，太古地產正全力支持政府推行之「
社區隔離設施酒店計劃」，協助政府達成將７０００至１００００間酒店房間轉作社區隔離設施
之目標。公司已為位於東涌的香港諾富特東薈城酒店，向政府提交意向申請參與有關計劃。諾富
特東薈城酒店擁有４４０間客房，目前已獲政府批核於３月１日起成為第七輪指定檢疫酒店之一
。此外，香港東隅酒店亦自２月１日起成為檢疫酒店。
　　太古地產亦已檢視旗下物業組合，並已建議提供場地用作疫苗接種或病毒檢測中心地點。公
司現正與政府蹉商，研究利用相關場地為社區提供防疫配套設施的可行性。

＊捐出２萬個快速測試套裝予非牟利機構的特殊住宿照顧兒童＊

　　太古地產將捐助香港社會服務聯會，為本港超過４０００名接受２０多間非牟利機構的特殊
住宿照顧的兒童，捐贈２萬個快速測試套裝，有助及時追蹤確診個案，確保這些孩童能得到醫療
協助。
　　而為協助提高社會大眾對即將於２月２４日實施的「疫苗通行證」計劃，太古地產將於旗下
商場，包括太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉，播放相關政府宣傳短片。公司亦已向零售租
戶及旗下住宅項目居民發出通告，提供更多有關計劃的資料。（ｓｌ）

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