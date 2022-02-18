【新冠肺炎】太古地產一酒店獲批成為第七輪指定檢疫酒店之一

《經濟通通訊社１８日專訊》因應新型冠狀病毒病第五波疫情持續於本港蔓延，太古地產

（０１９７２）公布，正積極採取各項措施支援香港共同抗疫，協助保障廣大社區的健康安全。

集團指，零售業持續受疫情嚴重影響，公司貫徹與租戶的夥伴合作關係，因應個別租戶的經

營情況，在有需要時提供適切協助，與租戶共渡難關。

另外，隨著新型冠狀病毒病的懷疑及確診個案急促上升，太古地產正全力支持政府推行之「

社區隔離設施酒店計劃」，協助政府達成將７０００至１００００間酒店房間轉作社區隔離設施

之目標。公司已為位於東涌的香港諾富特東薈城酒店，向政府提交意向申請參與有關計劃。諾富

特東薈城酒店擁有４４０間客房，目前已獲政府批核於３月１日起成為第七輪指定檢疫酒店之一

。此外，香港東隅酒店亦自２月１日起成為檢疫酒店。

太古地產亦已檢視旗下物業組合，並已建議提供場地用作疫苗接種或病毒檢測中心地點。公

司現正與政府蹉商，研究利用相關場地為社區提供防疫配套設施的可行性。



＊捐出２萬個快速測試套裝予非牟利機構的特殊住宿照顧兒童＊



太古地產將捐助香港社會服務聯會，為本港超過４０００名接受２０多間非牟利機構的特殊

住宿照顧的兒童，捐贈２萬個快速測試套裝，有助及時追蹤確診個案，確保這些孩童能得到醫療

協助。

而為協助提高社會大眾對即將於２月２４日實施的「疫苗通行證」計劃，太古地產將於旗下

商場，包括太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉，播放相關政府宣傳短片。公司亦已向零售租

戶及旗下住宅項目居民發出通告，提供更多有關計劃的資料。（ｓｌ）

