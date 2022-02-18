【新冠肺炎】匯豐：匯豐總行及另外５分行即日起暫停服務

《經濟通通訊社１８日專訊》匯豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，６家分行由即日起

暫停服務，直至另行通知。有關分行包括中上環中小企中心、又一城匯豐尚玉中心、匯豐總行、

美孚新邨分行及卓越理財中心、屯門市廣場分行及卓越理財中心、以及惠安苑分行。

匯豐表示，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要

求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。（ｂｎ）

