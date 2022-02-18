【大行報告】渣打績遜預期惟擬增回購派息，一文盡掌握大行觀點！

《經濟通通訊社１８日專訊》渣打（０２８８８）去年基本除稅前溢利３８﹒９６億元（美

元．下同），按年升５５％，按固定滙率基準按年上升６１％，每股基本盈利增加１１１％至

７６﹒２仙。稅前法定盈利３３﹒４７億元，按年升１﹒０８倍。建議末期息每股９仙，全年合

共派息每股１２仙，上升３３％。渣打周四放榜後股價下挫，收市跌２﹒３％，今日股價回升，

暫升約３﹒６％。



＊大摩：第四季度業績憂喜參半，回購金額超預期＊



摩根士丹利發表研究報告指，渣打第四季度業績憂喜參半，第四季度除稅前基本溢利錄

１﹒３９億美元，低於該行預期，但其７﹒５億美元的股份回購則高於預期，渣打新的中期回報

目標亦高於該行預期，該行認為其重點將為派息，而其今年的撥備前利潤指引僅與該行預期符合

，有待其２０２３年的表現，予目標價５８﹒５港元及「與大市同步」評級。

大摩續指，渣打第四季總收入為３３﹒３億美元，按年升４％，按季跌１２％，低於該行及

市場預期，淨利息收入則略勝預期，而隨著市場走軟，非利息收入則遜於預期，並形容其信貸減

值情況令人失望，其末期息每股９美仙亦較預期為低。



＊美銀證券：渣打目標指引進取＊



美銀證券發表研究報告指，渣打第四季度業績走軟，季內稅前虧損錄約２億美元，市場則預

期錄３億美元盈利，其收入亦低於第三季的指引，但認為渣打計劃在２０２４年達至１０％有形

股東權益回報（ＲＯＴＥ），並承諾在２０２２年至２０２４年以逾５０億美元來作資本分配，

形容渣打的目標「具野心」，重申「買入」評級及目標價７０﹒６２港元。

美銀證券表示，渣打維持其今年的收入增長目標為５％至７％，上調２０２２年至２０２４

年複合年均增長率至８％至１０％，意味著有關計劃將符合或超出市場預期。渣打對利率的敏感

度上升，亦指其今年成本增長預測指引為４％，但於２０２３年至２０２４年將低於５％，料今

年減值將會朝向３０個基點的正常水平，新指引將使該行下調渣打今年的每股盈利預測０﹒０３

美元，但上調２０２４年的每股盈利預測０﹒１１美元。



＊中金料渣打未來三年持續回購＊



中金發表研究報告指，渣打全年撥備前利潤符合預期，但認為其歸母淨利潤小幅低於我們預

期，主要來自其四季度計提撥備水平較高，亦預計２０２２年至２０２４年間渣打將持續有回購

操作，維持「中性」評級及６６﹒１４港元。

中金指出，渣打再次提出ＲＯＴＥ恢復至１０％的目標，認為渣打經營效率較之前有顯著提

升，但該目標的達成仍需關注其後續業績表現，分別上調今年及明年的歸屬母公司普通股股東淨

利潤預測０﹒７％及３﹒５％至２５﹒２億美元和２８﹒９億美元。



表列大行對渣打集團最新目標價及評級：

大行 評級 目標價（港元） 分析重點

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大摩 與大市同步 ５８﹒５第四季業績憂喜參半，７﹒５億美元股份回購高於預期

花旗 中性 ６２﹒５ 於２０２４年達至１０％ＲＯＴＥ目標「有待商榷」

中金 中性 ６６﹒１４ 全年撥備前利潤符預期，料未來三年持續回購

美銀證券 買入 ７０﹒６２ 第四季表現走軟，派息等目標指引進取

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