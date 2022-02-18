【企業盈警】亞洲果業（７３）料中期少賺７８％至１４０萬人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》亞洲果業（０００７３）公布，預期於截至去年１２月３１日

止六個月，錄得純利１４０萬元（人民幣．下同），較２０２０年同期純利６３０萬元，減少

７７﹒８％。

純利減少主要是由於２０１９冠狀病毒病疫情對全球供應鏈造成間接壓力，以及為應對疫情

而收緊的通關要求所造成的時間延長，導致進口水果運輸產生的分銷及其他經營費用增加。

（ｂｎ）

