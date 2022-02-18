【企業盈警】亞洲果業（７３）料中期少賺７８％至１４０萬人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》亞洲果業（０００７３）公布，預期於截至去年１２月３１日
止六個月，錄得純利１４０萬元（人民幣．下同），較２０２０年同期純利６３０萬元，減少
７７﹒８％。
純利減少主要是由於２０１９冠狀病毒病疫情對全球供應鏈造成間接壓力，以及為應對疫情
而收緊的通關要求所造成的時間延長，導致進口水果運輸產生的分銷及其他經營費用增加。
（ｂｎ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事18/02/2022
《神州經脈》阿里騰訊被美控售冒牌貨 房貸首付比下調 滬指高收
|財經熱話18/02/2022
【重拳監管】發改委新規出台，黃偉康:美團急跌反應過激
|中國故事18/02/2022
《京城近觀》走進北交所
|財經熱話18/02/2022
【北水難救】藥明生物隱憂未除難止瀉 呢間大戶低位溝貨兼止蝕
|財經熱話18/02/2022
《午市前瞻》俄烏擦槍走火致油金齊升，專家指炒油好過炒金
|開市Good Morning18/02/2022
潘鐵珊料「惡名市場」名單對阿里騰訊影響微 阿里108有支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰