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18/02/2022 16:56

【企業盈警】亞洲果業（７３）料中期少賺７８％至１４０萬人幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》亞洲果業（０００７３）公布，預期於截至去年１２月３１日
止六個月，錄得純利１４０萬元（人民幣．下同），較２０２０年同期純利６３０萬元，減少
７７﹒８％。
　　純利減少主要是由於２０１９冠狀病毒病疫情對全球供應鏈造成間接壓力，以及為應對疫情
而收緊的通關要求所造成的時間延長，導致進口水果運輸產生的分銷及其他經營費用增加。
（ｂｎ）

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