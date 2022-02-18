【新冠肺炎】東涌滿和樓完成兩日圍封強檢，共發現８０宗初步陽性

《經濟通通訊社１８日專訊》東涌滿東邨滿和樓完成兩日圍封強檢，兩次檢測共發現８０宗

初步陽性，及３宗不確定個案。

政府於滿東邨滿和樓內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在指定時間前，到採樣站接受鼻腔

和咽喉合併拭子樣本採集及２０１９冠狀病毒檢測。

當局指，在第一及第二次檢測共有約６０４０人次接受了檢測，當中發現８０宗初步陽性檢

測個案和三宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。（ａｃ）

