《經濟通通訊社１８日專訊》ＭＢＶ ＩＮＴＬ（０１９５７）發盈喜，預期截至去年１２
月底止年度將錄得淨溢利不少於９００萬元（令吉．下同），２０２０年的淨溢利約７﹒３萬元
。
集團解釋，此增長主要歸因於馬來西亞政府於２０２１年８月１０日開始放寬對於完全疫苗
接種者的新型冠狀病毒肺炎疫情管制，促使正面的市場情緒和銷售增長；以及報告期間無產生上
市費用，相比截至２０２０年度產生約７４０萬元的上市費用。（ａｃ）
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18/02/2022 17:52
【企業盈喜】ＭＢＶ ＩＮＴＬ料去年淨溢利不少於９００萬令吉
《經濟通通訊社１８日專訊》ＭＢＶ ＩＮＴＬ（０１９５７）發盈喜，預期截至去年１２
月底止年度將錄得淨溢利不少於９００萬元（令吉．下同），２０２０年的淨溢利約７﹒３萬元
。
集團解釋，此增長主要歸因於馬來西亞政府於２０２１年８月１０日開始放寬對於完全疫苗
接種者的新型冠狀病毒肺炎疫情管制，促使正面的市場情緒和銷售增長；以及報告期間無產生上
市費用，相比截至２０２０年度產生約７４０萬元的上市費用。（ａｃ）
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