【新冠肺炎】中銀香港４名分行員工初確，有關分行今起暫停營業

《經濟通通訊社１８日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，接獲四名分行員工通知其初步

確診感染新型冠狀病毒，涉及分行包括圓方分行、油塘分行、尖沙咀東分行，以及葵涌廣場分行

。有關分行將由今日起暫停營業，直至另行通知。中銀已徹底清潔及消毒有關分行，並安排相關

分行所有員工接受檢測及在家隔離。（ｈｙ）

