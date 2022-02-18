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18/02/2022 10:20

【新冠肺炎】林鄭：正考慮全民檢測，已請求中央大幅增加檢測能力

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地支援香港抗疫流行病學專家組昨日（１７日）下午經深圳
灣口岸到港，行政長官林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始，以及中聯辦負責人等到關口迎接。
林鄭承認政府正考慮推行全民檢測，正規劃具體安排及工作，並已向中央提出請求，大幅增加本
港檢測能力，相信中央會積極回應。

＊將抗疫視為「壓倒一切」的任務＊

　　林鄭表示，代表特區衷心感謝國家主席習近平對於香港特區抗疫的高度重視，一定會按照習
近平要求，將抗疫視為「壓倒一切」的任務，「換句話說我哋唔會分心做其他工作」。她又指，
會調動一切可以調動的人力和資源，亦會採取一切需要採取的措施，目的是確保香港市民的生命
安全和身體健康，亦確保香港大局穩定。
　　林鄭又指，自己上星期作出匯報後，中央很快安排兩地官員在深圳對接，特區政府在會前及
會上都提出了具體請求，包括醫療和非醫療物資，亦包括建設臨時隔離治療設施，以及安排專家
特別是流行病學專家來港分享經驗和評估香港情況與應對手段。來自廣東省的專家小組將會在港
逗留４天，會與食衞局、衞生署衞生防護中心、醫管局人員進行行病理學分析，希望專家亦能分
享治療經驗。

＊已要求數十部流動檢測車＊

　　昨日首批兩部流動核酸檢測車到港，林鄭表示檢測面臨樽頸，已向中央要求幾十部車，相信
各項支援物資、人力會陸續到位，又指有中央作為香港最堅強的後盾，希望香港市民保持信心。
　　對於內地人員會否協助香港進行全民檢測，林鄭指核酸檢測是重要手段，香港檢測能力一直
不夠支持全民檢測，而在中央支援包括大幅增加檢測能力，有這種能力後，全民檢測是現在考慮
中的方案。至於全民檢測時間表，她表示還在規劃工作，目前未能公佈細節。
　　至於強檢是否需要禁足，林鄭指一個城市是否禁足或封城要看城市特點，過去兩年內地專家
考慮到香港特殊環境，亦同意現在做法適合香港情況，將來全民檢測亦會考慮一直的做法。
（ｈｙ）
　　

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