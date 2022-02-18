【新冠肺炎】消息：深圳醫院招募工作人員支援香港全民檢測

《經濟通通訊社１８日專訊》據《星島日報》引述消息人士指，深圳的醫院正在招募工作人
員，支援香港進行全民檢測。其中一家醫院將組建６０人的採樣隊伍支援核酸採樣工作，該團隊
計劃在香港停留一到兩周，然後返回深圳隔離２１天。
廣東省支援香港的檢測人員達１０００人。（ｈｙ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|開市Good Morning18/02/2022
潘鐵珊料「惡名市場」名單對阿里騰訊影響微 阿里108有支持
|財經熱話18/02/2022
【虛幣世界】烏俄局勢緊張股幣齊跌，比特幣跌近四萬美元關
|香港要聞17/02/2022
【新冠肺炎】葉劉：疫情嚴重須全民檢測 中央支援確保資源充足
|財經熱話17/02/2022
【預算前瞻】稅務學會倡派三千元消費券 應全面檢討稅制擴闊稅基
|中國故事17/02/2022
《神州經脈》白宮報告批中國不遵守承諾 東歐戰事累滬指勉強收升
|財經熱話17/02/2022
渣打去年業績遜預期 宣布回購股份股價仍下挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰