【新冠肺炎】消息：深圳醫院招募工作人員支援香港全民檢測

《經濟通通訊社１８日專訊》據《星島日報》引述消息人士指，深圳的醫院正在招募工作人

員，支援香港進行全民檢測。其中一家醫院將組建６０人的採樣隊伍支援核酸採樣工作，該團隊

計劃在香港停留一到兩周，然後返回深圳隔離２１天。

廣東省支援香港的檢測人員達１０００人。（ｈｙ）

