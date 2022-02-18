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18/02/2022 11:14

【新冠肺炎】胡定旭：三個火眼實驗室每日可化驗１００萬個樣本

　　《經濟通通訊社１８日專訊》華昇診斷中心董事長胡定旭在電台節目表示，預計本港新冠病
毒確診個案將於一兩日內突破１萬宗，有需要做大規模檢測及早隔離受感染者，切斷傳播鏈。馬
鞍山體育館的火眼實驗室已投入運作，當第二及第三個火眼實驗室就位，相信每日可以化驗近
１００萬個樣本，是非常足夠。
　　胡定旭指，目前最大問題在於人手，多開兩個火眼實驗室後，估計需要１０００名人員，他
透露內地已展開招募工作，相信國家要派１０００人來港並不困難，當有足夠人手，樣本在本港
化驗，會較送往深圳好。

＊建議全民檢測分區一周內完成＊

　　胡定旭表示，如果要進行全民檢測，分三星期時間會過長，建議分區在一星期至１０日內完
成，高風險地區可以先行，但就沒有需要封城。

＊倡租用郵輪作為隔離設施＊

　　曾任醫管局主席的胡定旭又指，見到目前公立醫院有大批病人需要在戶外等候上房的情況，
感到很痛心，需要盡快覓得隔離地點，收治無症狀或輕症的病人，建議可以考慮租用郵輪作為隔
離設施。
　　針對目前覆檢滯後的問題，胡定旭建議，實驗室兩次驗出樣本為陽性，ＣＴ值低於一定水平
，就可以通知相關患者，不須等衞生署的覆檢結果。他又指，本港醫療系統大部分病床集中在公
立醫院，私家醫院在床位上可以幫助到的不多，但希望全港私家醫生盡量協助診治輕症患者。
（ｈｙ）

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