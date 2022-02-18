【新冠肺炎】澳門中檢召集８名應急核酸檢驗員成立赴港工作小組

《經濟通通訊社１８日專訊》澳門中檢召集８名應急核酸檢驗員成立赴港工作小組，協助香

港的新冠疫情防控工作。８名小組成員上午經港珠澳大橋出發，公司執行董事兼總經理黃修明送

行，表示希望他們與香港同胞守望相助，同心協力，爭取早日抗疫成功。他又指８名成員會聽從

在香港的中國檢驗指揮。

今次是澳門首次有檢測人員，支援香港的檢測工作。據了解，小組將會進駐元朗，支援和配

合香港疫情的防控工作，暫定至本港疫情結束。（ｈｙ）

