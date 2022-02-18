【新冠肺炎】石硤尾邨美薈樓延長圍封至明日，暫錄７０宗初陽

《經濟通通訊社１８日專訊》因應石硤尾邨美薈樓污水樣本驗出新冠病毒，以及近日有初步

陽性患者曾在該處居住，政府昨日（１７日）晚上７時起起圍封大廈，原定今日正午完成行動。

政府下午約３時半宣布，由於石硤尾邨美薈樓在昨晚的圍封行動錄得７０宗初步陽性及８宗不確

定個案，情況令人憂慮，因此決定延長圍封行動至明日（１９日），居民需要接受多一次檢測，

目標明日正午約１２時解封。（ｈｙ）

